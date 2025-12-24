Inimigo de Anselmi, futuro técnico do Botafogo, Renato Paiva critica o argentino: “Desilusão total”

Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo, tem uma indigesta relação com um ex-comandante da equipe neste ano, o português Renato Paiva. O profissional foi o treinador do Glorioso entre fevereiro e junho de 2025. Com a eliminação da equipe no Mundial de Clubes após a derrota para o Palmeiras, John Textor decidiu demiti-lo.

Em uma entrevista que concedeu em 2022, Renato Paiva condenou publicamente Martín Anselmi. Isso porque, na oportunidade, o português conferiu ao argentino sua saída do Independiente del Valle. Afinal, o futuro técnico do Botafogo foi o seu sucessor na equipe equatoriana. Assim, o comandante europeu classificou o companheiro de profissão sul-americano como uma “desilusão”.

“Como pessoa, uma desilusão total. Não vale tudo para se estar no futebol. O Independiente Del Valle tinha um treinador, e ele era uma pessoa que tentou constantemente entrar no clube. O clube tinha treinador, e era eu. Era uma história que eu sabia que seria assim, que o próximo treinador seria ele, porque (Anselmi) fez de tudo”, detalhou o treinador português, em resposta à emissora DSPORTS Ecuador.

“E (Anselmí se movimentou) em momentos muito feios, em especial quando perdíamos, para entrar neste clube. Tenho que deixar isso público porque foi feito às minhas costas, e é muito ruim. Acredito que há códigos de ética em todas as profissões.

Trajetórias de antigo e próximo comandante do Botafogo

Renato Paiva começou sua carreira como técnico de futebol nas categorias inferiores do Benfica. Na sequência, ele recebeu a oportunidade no Independiente Del Valle, sua primeira chance em comandar uma equipe profissional, em 2021. Em sua passagem, conquistou o Campeonato Equatoriano do mesmo ano. Ainda no primeiro semestre do ano seguinte, o português deixou o clube e iniciou trabalho no León, do México.

Ansemli foi o substituto imediato de Paiva no Independiente del Valle. O seu período como técnico do clube durou até dezembro de 2023. Inclusive, ele marcou seu nome na história do clube ao conquistar quatro troféus. No caso, a Sul-Americana 2022, sobre o São Paulo, a Recopa Sul-Americana 2023, sobre o Flamengo. Além da Copa do Equador e a Supercopa do Equador.

A chegada do profissional argentino ao Rio de Janeiro é esperada para a primeira semana de janeiro de 2026, e então dar o pontapé inicial em seu trabalho no Botafogo. Anselmi assinou vínculo com o Botafogo com duração até o final de 2027, e sua comissão técnica contará com mais quatro integrantes: dois assistentes técnicos, um preparador físico e um preparador de goleiros.

