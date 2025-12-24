Em fim de contrato, Paulinho recebe sondagens e deve sair do Vasco

Paulinho não deve renovar com o Vasco para a próxima temporada. O volante, que tem contrato somente até o dia 31 de dezembro, vive seus últimos dias em São Januário. Nas últimas semanas, recebeu sondagens de clubes da Série A do Brasileirão e tem mercado em times do Oriente Médio.

O jogador recebeu poucas chances com Fernando Diniz após a grave lesão que sofreu no início de 2024 e viu as conversas para uma possível renovação de contrato esfriarem neste segundo semestre. No início deste ano, as duas partes tinham interesse em ampliar o vínculo, o que foi se perdendo ao longo dos meses. Assim, deve ficar livre a partir do dia 1º de janeiro.

Por conta da grande possibilidade de respirar novos ares em 2026, o staff de Paulinho já considera analisar propostas dos clubes da elite do Brasileiro. Ele também é bem visto no Oriente Médio, onde jogou de 2021 a 2023. Na Ásia, atuou por Al-Shabab e Al-Fayha, clubes da Arábia Saudita, de onde veio para o Vasco no meio de 2023.

Aliás, Paulinho logo se destacou no time cruz-maltino após sua chegada. Ele foi um dos principais nomes do time de Ramón Díaz, que escapou do rebaixamento em 2023 na última rodada. O volante marcou o gol da vitória sobre o Bragantino, que sacramentou a permanência na elite do futebol brasileiro.

Paulinho perdeu espaço com Diniz

Após bom futebol, sofreu uma grave lesão no início de 2024, com a ruptura dos ligamentos do joelho, em uma partida no Carioca. Assim, ficou fora praticamente de toda a temporada, voltando apenas na última rodada do Brasileirão.

Neste ano, Paulinho iniciou a temporada como titular com Fábio Carille, mas perdeu espaço com Fernando Diniz. No total, disputou 27 partidas, com um gol marcado e uma assistência.

