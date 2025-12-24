Morre, aos 106 anos, Vó Miracy, torcedora símbolo do Cruzeiro

Foi divulgada, nesta véspera de Natal, a morte de Vó Miracy, torcedora símbolo do Cruzeiro, que estava com 106 anos. Além disso, muito conhecida pela torcida cruzeirense, Vó Miracy teve sua paixão reconhecida em 2019, quando, ao completar 100 anos, ganhou um curta-metragem: “Estrela Centenária – A história da Vó Miracy”, com direito a Raposão representando o clube.,

Em seguida, nas redes sociais, o Cruzeiro lamentou a morte de sua torcedora-símbolo.

“Hoje nos despedimos, mas, ao mesmo tempo, o legado de Vó Miracy permanece eterno na história e no coração da Nação Azul. Além disso, nossos sentimentos e solidariedade vão aos familiares, amigos e a todos que se inspiraram em sua história”, escreveu o clube.

Fanática pelo Cruzeiro, a ponto de conhecer de cor os jogadores das principais conquistas do clube, Miracy lembrava, com muito carinho, a conquista da Taça Brasil de 1966, quando, de maneira memorável, a Raposa derrotou o poderoso Santos de Pelé por goleada.

“Me lembro muito bem do campeonato que o Cruzeiro ganhou em 1966. Naquela ocasião, o Pelé não fez nada porque o Piazza não deixou”, disse Vó Miracy no curta-metragem Estrela Centenária.

Até o momento, o Cruzeiro ainda não informou se fará algum tipo de homenagem à sua torcedora-símbolo.

