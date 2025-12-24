Especial: Veja o Raio X completo da Libertadores 2026

A Libertadores de 2026 já conta com todos os representantes conhecidos. Nesta semana, a Conmebol já definiu os times dos 4 potes. O Pote 1, dos cabeças de chave, contará com três brasileiros: Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Os demais brazucas estão no Pote 2 (Corinthians e Cruzeiro), enquanto o Bahia e o Botafogo, que estão entrando na segunda fase preliminar, entrarão no Pote 4, caso se classifiquem à fase de grupos.
Veja abaixo os classificados, a divisão por potes, os jogos das fases preliminares e as datas da competição, que começa no dia 2/2 e tem a final em 28/11.
Pote 1 (cabeças de chave da Libertadores 2026)
Flamengo, Palmeiras, Fluminense (Brasil); Peñarol e Nacional (Uruguai); LDU e Independiente del Valle (Equador); Boca Juniors (Argentina)
Pote 2
Corinthians e Cruzeiro (Brasil); Lanús e Estudiantes (ARG); Libertad e Cerro Porteño (Paraguai); Bolívar (BOL) e Universitario (PER)
Pote 3
Junior Barranquilla e Independiente Santa Fe (COL); Universidad Católica e Coquimbo Unido (CHI); Rosario Central (ARG); Always Ready (BOL); Deportivo La Guaira (VEN) e Cusco (PER)
Pote 4
Universidad Central (VEN); Platense e Independiente Rivadavia (ARG); Mirassol (BRA) e os quatro times classificados através da fase de grupos Libertadores
Os times das fases eliminatórias da Libertadores
Times da primeira fase
The Strongest (BOL), Universidad Católica (EQU), 2 de Maio (PAR), Alianza Lima (PER), Juventud (URU) e Táchira (VEN)
Jogos da primeira fase (3/2 a 12/2)
The Strongest x Táchira
Juventud x Universidad Católica
2 de Maio x Alianza Lima
Times da segunda fase
Bahia e Botafogo; Huachipato e O’Higgins (CHI); Argentinos Jrs (ARG); Nacional Potosí (BOL); Tolima e Independiente Medellín (COL); Barcelona (EQU); Guaraní (PAR); Sporting Cristal (PER); Carabobo (VEN) e Liverpool (URU)
Jogos da segunda fase (19/2 a 26/2):
The Strongest ou Táchira x Guaraní (PAR)
Juventud ou Universidad Católica x Tolima (COL)
2 de Maio ou Alianza Lima x Sporting Cristal (PER)
Barcelona (EQU) x Argentinos Jrs (ARG)
Nacional Potosí (BOL) x Botafogo
Carabobo (VEN) x Huachipato (CHI)
O’Higgins (CHI) x Bahia
Liverpool (URU) x Independiente Medellín (COL)
Jogos da terceira fase (3/2 a 12/2)
G1 – The Strongest (BOL) ou Táchira (VEN) ou Guaraní (PAR) x Liverpool (URU) ou Independiente Medellín (COL)
G2 – Juventud ou Universidad Católica ou Tolima (COL) x O’Higgins (CHI) ou Bahia
G3 – 2 de Maio (PAR) ou Alianza Lima (PER) ou Sporting Cristal (PER) x Carabobo (VEN) ou Huachipato (CHI)
G4 – Barcelona (EQU) ou Argentinos Jrs (ARG) x Nacional Potosí (BOL) ou Botafogo
Datas a partir da fase de grupos
Fase de grupos: entre 7 de abril e 28 de maio
Oitavas de final: 11 e 20 de agosto
Quartas de final: 8 e 17 de setembro
Semifinal: 13 e 21 de outubro
Final: 28/11
