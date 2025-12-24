Ex-jogador causa pancadaria em torneio amador no CE

Uma partida amistosa de fim de ano terminou em confusão na tarde desta terça-feira (23/12) no Estádio Municipal Raimundo da Cunha Rola, em Eusébio, no Ceará. O ex-atacante Ari, que jogou no Fortaleza e no Atlético-CE, foi protagonista de uma briga durante um jogo de torneio amador entre Liverpool e Mangabeira FC. Desse modo, o árbitro paralisou a partida e decidiu encerrar o confronto antes da hora.

A disputa mostrava certo equilíbrio quando, aos 17 minutos da etapa final, Ari, no ataque do Liverpool, partiu em velocidade pelo lado direito após receber um passe. A briga começou quando ele foi derrubado duramente por um zagueiro do Mangabeira. Assim, Ari reagiu desferindo socos na cabeça do rival. Então, o cenário rapidamente escalou para um tumulto envolvendo atletas das duas equipes.

Essa confusão começou quando o Liverpool vencia o jogo por 1 a 0, com gol de pênalti ainda no primeiro tempo. Porém, como o juiz optou por encerrar o embate antecipadamente, não houve declaração de vencedor. Inclusive, a decisão do árbitro contou com o apoio dos organizadores da competição.

A Miart Company, organizadora do evento, emitiu nota pública repudiando as agressões e afirmando que não compactua com atitudes antidesportivas. Além disso, a entidade enfatizou a importância de respeito, disciplina e fair play até mesmo em torneios informais.

Longa carreira de Ari na Rússia e dupla cidadania

Ari está com 40 anos. Ele encerrou a carreira em setembro deste ano, após mais uma passagem pelo futebol russo. Neste caso, uma temporada derradeira no Broke Boys. Sua trajetória no futebol começou em 2005 no Fortaleza, time de sua cidade natal. Mas já em 2006 ele partiu da capital cearense para a Europa, para defender o Kalmar , na Suécia. Em 2007, transferiu-se para o Alkmaar, na Holanda. E, a partir de 2010, ingressou na Rússia, onde permaneceu até 2021, passando por Spartak Moscou, Krasnodar e Loko Moscou. Ari, inclusive, tem cidadania russa. Ele só retornou ao Brasil em 2022, quando jogou pelo Atlético do Ceará até 2024. Teve, então, um retorno à Rússia, para encerrar a carreira no Broke Boys.

