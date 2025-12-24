Fabinho Soldado se despede do Corinthians em vídeo. Veja o que ele declarou

Fabinho Soldado publicou em suas redes sociais uma despedida do Corinthians. O diretor executivo de futebol do Corinthians em 2024 e 2025 se desligou do clube nesta terça-feira. Mas preferiu divulgar o seu adeus um dia depois, através de um vídeo. Agradeceu ao torcedor e ao elenco corintiano, deu a entender que a saída ocorreu por pressão da diretoria, que obrigou o presidente Osmar Stabile a tirá-lo do cargo.

“Agradeço, em especial, ao nosso presidente Osmar (Stábile) por todo suporte que nos deu. E também ao nosso professor Dorival Júnior, sua comissão técnica, que nos ajudou a buscar o tão sonhado título. Agradeço à comissão técnica do Corinthians, que tornou possível nosso sonho. Enfim, a todos os funcionários do Corinthians que trabalharam diariamente para que isso fosse possível”, disse para completar:

“Parece que o profissionalismo ainda é algo que incomoda. Eu acho que a palavra certa é essa: acho que o profissionalismo ainda incomoda. Enquanto o mundo está mudando, todos os outros clubes, você olha a prática dos grandes clubes que estão aí liderando os campeonatos, cada vez mais investindo em profissionalismo, em profissionais, capacitação, tecnologia, melhorando o CT”.

Futuro de Fabinho soldado

O presidente Stabile disse que, após se desligar do Corinthians, Fabinho iria “tirar um tempo”, como algo sabático. Mas tudo indica que o profissional não ficará muito tempo desempregado. Afinal, o Internacional, que demitiu Mazucco após o Brasileiro, procura um profissional experiente para o cargo. E Fabinho, que entre 2021 e 2024 trabalhou no Flamengo antes de ir para o Corinthians, tem trabalho reconhecido e campo de atuação por estes clubes.

um vídeo de despedida do Corinthians na noite desta quarta-feira. O clube havia anunciado oficialmente que ele não permaneceria no cargo de executivo de futebol na terça-feira. Ele deve fechar com o Internacional.

Na publicação, Soldado aparece entre as taças do Paulistão e da Copa do Brasil, conquistas corintianas em 2025. Ele cita o presidente Osmar Stábile, que teria o demitido por pressão de conselheiros. O ex-dirigente também faz menção aos jogadores e Dorival Júnior, com os quais mantinha boas relações.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook