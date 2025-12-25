Corinthians volta atenções a Spindel após Textor vetar saída de diretor do Botafogo

Após a recusa de Alessandro Brito, diretor do Botafogo, em assumir o cargo de executivo de futebol, o Corinthians passou a tratar Bruno Spindel, ex-Flamengo, como principal candidato a substituir Fabinho Soldado, que se despediu do clube do Parque São Jorge na última quarta-feira (24). Brito desistiu da negociação depois de conversar com John Textor, que sinalizou planos futuros para o dirigente dentro do projeto internacional do grupo, frustrando o plano inicial da diretoria alvinegra. A informação é do portal “Uol”.

Com a saída de Brito da disputa, Spindel ganhou força e hoje é o nome que reúne maior consenso interno. Ele integra a lista elaborada pelo presidente Osmar Stábile junto a aliados políticos, que foi encaminhada ao setor de compliance para avaliação antes de qualquer avanço.

Somente após esse parecer, a diretoria financeira iniciará negociações sobre o limite salarial do cargo, sempre ao lado de Stábile, que terá a palavra final. A expectativa é a de concluir o processo até sexta-feira e anunciar o novo executivo no início da próxima semana, para que o escolhido já esteja presente na reapresentação do elenco em 3 de janeiro.

Além de Bruno Spindel e Alessandro Brito, outros três nomes seguem na lista. Mas estes são mantidos em sigilo pelo clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.