Pedrinho sinaliza que não quer disputar reeleição no Vasco

Pedrinho afirmou, em reunião com dirigentes do Vasco na última terça-feira (23), que não pretende disputar a eleição prevista para o fim de 2026, que definirá o presidente do clube no período de 2027 a 2029. Apesar da declaração, não há nenhuma decisão oficial, já que ele seguirá no cargo até o término do mandato atual.

Pessoas próximas ao presidente acreditam que essa posição ainda pode mudar ao longo dos próximos meses. Por isso, a Sempre Vasco, grupo político responsável por sua eleição, não trabalha, neste momento, com um nome alternativo. Mesmo assim, o discurso adotado por Pedrinho no encontro surpreendeu a cúpula do clube, que saiu da reunião convencida de que, agora, ele não tem interesse em buscar a reeleição.

O presidente voltou a mencionar o desgaste causado pela política interna do Vasco, além do incômodo com ações da oposição, que, segundo ele, tentam dificultar o plano de recuperação judicial do clube. A medida, homologada pela Justiça no último domingo (21), é considerada essencial por Pedrinho para a reorganização financeira, embora enfrente resistência de credores e de alguns grupos políticos.

Questões pessoais também pesaram. Em 2025, Pedrinho foi alvo de uma denúncia envolvendo um suposto plano de sequestro, episódio que o abalou profundamente. Sobretudo pela exposição da família e pelas ameaças recebidas no período.

Pedrinho assumiu também o comando do futebol em maio de 2024, após o Vasco entrar na Justiça e retirar a 777 Partners da gestão. Desde então, passou a liderar diretamente as decisões relacionadas ao futebol vascaíno.





