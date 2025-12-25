Alexandre Mattos justifica chegada de Billal Brahimi ao Santos e detalha negociação

A contratação de Billal Brahimi pelo Santos, em setembro, gerou surpresa e desconfiança entre os torcedores. O atacante argelino, pouco conhecido e alvo de comentários pelo nome curioso, não conseguiu se firmar na Vila Belmiro. Três meses depois, com o fim da temporada, seu desempenho foi praticamente nulo: apenas uma partida disputada.

Foram, aliás, apenas 26 minutos no segundo tempo do empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, em 28 de setembro, pelo Brasileirão. Responsável pela chegada de Brahimi ao clube, o diretor de futebol Alexandre Mattos buscou dar explicações sobre a situação.

“O Brahimi é bom falar, porque a contratação dele deu um ruído quando o Vojvoda disse que não o conhecia. E é óbvio que ele não conhecia. O Brahimi fez toda a carreira na França. Vojvoda não trabalhou na França. Mas, o que ele fez assim como todos nós aqui dentro? Analisou, perguntou, ligou para treinadores. E deu o ok”, iniciou Mattos, em entrevista ao portal “ge”:

“Brahimi foi filtrado pelo scout, Cleber Xavier aprovou e depois o Vojvoda, que se preocupou num momento em que Neymar provavelmente ficaria fora por lesão. Ele tem uma característica que nós não temos aqui dentro. É uma característica de jogo associativo. E bate de fora da área, e tal. É um cara interessante. Eu acho que ele vai ser muito útil aqui. Beleza? Beleza. Porém, tem um fato que chama-se adaptação. Simples. O Brahimi está num processo de adaptação. Pegou um Santos brigando contra Z4, técnico novo, um jogo atrás do outro. Não está em nenhuma lista de dispensa. Vai se reapresentar normalmente. Se houver alguma proposta interessante, a gente avalia. Mas isso vale para ele e qualquer outro do elenco”, complementou.

Perfil de contratações pode se manter no Santos

Novas contratações no estilo de Billal Brahimi podem ocorrer no clube. Diante das dificuldades financeiras, contudo, Alexandre Mattos explicou que o Santos pretende priorizar atletas com vínculo prestes a terminar ou já disponíveis no mercado, perfil que se encaixa no caso do argelino.

“A torcida do Santos tem que entender que é o perfil de contratação. O Santos está se organizando para ter mais investimento, mais receita, mas, até o momento, precisamos de oportunidades como essa. Arão, Mayke, Igor Vinicius: jogadores que não estavam bem nos clubes ou estavam livres”, concluiu Mattos.

