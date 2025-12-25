Veja como foi o Natal dos boleiros

Os boleiros seguiram em 2025, cada um à sua maneira, as tradições de Natal — marcado culturalmente no Brasil por celebrações em família. Assim como no ano passado, muitos astros do futebol apostaram em ceias mais intimistas, em casa, com direito a fotos em grupo e roupas combinando. Esta última uma tradição mantida por Cristiano Ronaldo.

Outros atletas reuniram a família em celebrações luxuosas e de alto padrão, como o caso de Neymar. O Camisa 10 do Santos passou o Natal em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, em um evento de grande porte. A festa, aliás, se destacou como uma das maiores entre os boleiros. O Jogada 10 te leva a um passeio às reuniões dos ídolos nacionais e mundiais.

Na ordem cronológica, falaremos do primeiro Natal do casal Vini Jr. e Virgínia Fonseca. Tudo que envolve os pombinhos do ano é midiático, então não tinha como ser diferente. A empresária promoveu um festão em sua residência de Goiânia para amigos e familiares — incluindo parentes do jogador.

Eles comemoraram antecipadamente, na terça-feira (23), mas conseguiram reunir nomes como Ludmilla, Felipe Amorim, Felipe Araújo e Carlinhos Maia. Entre os futebolistas, o zagueiro Éder Militão, que também atua no Real Madrid, compareceu ao evento junto à Tainá Militão.

Já no dia 24 de dezembro, Vini e Virgínia, oficialmente juntos desde 28 de outubro, aproveitaram de uma maneira mais intimista.

Neymar Jr. e Bruna Biancardi

Também na linha dos grandes eventos, a família Neymar. Bruna Biancardi compartilhou alguns detalhes da megaprodução em Mangaratiba, em tom predominantemente dourado, mas composto por verde e vermelho. Os convidados foram recebidos por um túnel de luzes na entrada, que dava direto no salão do jantar, com árvores de Natal e mesas espalhadas.

O evento contou com show temático para as crianças, uma poltrona para receber o papai noel em um palco vermelho. O vídeo foca sobretudo nas reações de Mavie e Mel, filhas do casal, e na família — sem passar pelos convidados.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Na contramão dos brasileiros, o astro português passou de pijama combinando com a família. O craque do Al-Nassr publicou um vídeo em que os sete, o casal e seus filhos, caminham em direção à árvore de Natal, ainda com alguns pacotes de presente no chão. Ao fundo, a icônica música Last Christmas, do Wham!.

“Esperança que se renova, amor que abraça, família que apoia e luz que guia. Feliz Natal”, escreveu o astro. Apesar da comemoração parecida com a de 2024, o Natal deste ano marca uma nova fase: agora está noivo de Georgina Rodríguez.

Arrascaeta e Camila Bastiani

Quem também passou o Natal de forma inédita, após um ano emblemático, foi Giorgian De Arrascaeta. O camisa 10 do Flamengo passou a primeira data festiva como pai e optou por um clima mais calmo, visto que Milano nasceu há menos de um mês.

O casal publicou foto ao lado dos três filhos (a própria Camila se intitula mãe de Milano e dos dois salsichas da casa), com presentes ao fundo. “Que a magia deste Natal seja a maior luz no seu lar”, escreveu finalista para Rei da América em 2025.

