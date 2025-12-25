Ex-jogador do Real Madrid questiona salário de Vini Jr em meio a impasse por renovação

A negociação entre Vini Jr e o Real Madrid para a renovação de contrato entrou em um ponto de estagnação. As conversas esfriaram, e hoje o cenário mais provável é de ruptura, já que nenhuma das partes demonstra disposição para ceder. O atacante pede um salário anual de 30 milhões de euros (R$ 195 milhões), enquanto o clube espanhol oferece cerca de 20 milhões (R$ 130 milhões), valor próximo ao que ele já recebe.

Dessa maneira, a distância entre as propostas impede, neste momento, qualquer avanço.

Além disso, para Santiago Cañizares, ex-goleiro do Real Madrid, Vini não entrega em campo o desempenho que justificaria cifras tão altas. Em entrevista à rádio ‘Cadena COPE’, o ex-jogador foi além e afirmou que essa crítica não se limita ao brasileiro, mas se estende a outros atletas do elenco.

“O seu salário, a julgar pelo que demonstra em campo, não corresponde aos valores em negociação. No entanto, da mesma forma, outros jogadores do Real Madrid em campo também não justificam o dinheiro que o clube lhes paga”, disse.

A insatisfação também parece ter alcançado as arquibancadas. No duelo contra o Sevilla, Vini foi vaiado pelos torcedores ao ser substituído, reação que evidenciou a perda de paciência da torcida e que certamente impactou o atacante de 25 anos, ciente de que precisa melhorar suas atuações e de que seu status no clube já não é intocável.

Cañizares acrescentou que o brasileiro tem adotado uma postura firme nas tratativas contratuais.

“Vini diz ao seu agente para pressionar bastante, porque o contrato é curto e terminará em breve. Está também dizendo ao clube que deveria pagar pelas expectativas e pelo que ele foi, porque foi um grande jogador que quase ganhou a Bola de Ouro e conquistou um título da Champions, marcando gols”, explicou.

Vini está na sombra de Mbappé

Em campo, Vini também vive um momento de menor protagonismo. Nesta temporada, tem ficado à sombra de Kylian Mbappé e soma números discretos: seis gols e nove assistências em 30 partidas.

Revelado nas categorias de base do Real Madrid, Santiago Cañizares retornou ao clube em 1994, mas teve poucas oportunidades, com somente 55 jogos em quatro anos. O auge da carreira veio no Valencia, onde disputou 413 partidas e se tornou um dos grandes ídolos da história do clube. Pela seleção espanhola, atuou em 46 partidas.





