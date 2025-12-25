Fluminense não recebe resposta negativa e mantém conversas por Arana

O Fluminense já começou a se movimentar no mercado pensando na temporada de 2026. Após acertar a contratação do zagueiro Jemmes, que se destacou com a camisa do Mirassol, o clube agora concentra esforços em outras posições consideradas prioritárias. A diretoria tricolor busca um centroavante e um lateral esquerdo. Para a ala, o nome preferido é Guilherme Arana, que pode deixar o Atlético-MG depois da chegada de Renan Lodi ao elenco do clube mineiro.

Nos últimos dias, circularam informações de que o Galo teria recusado a primeira proposta do Fluminense. No entanto, o canal ‘Jornada KTO 1902’ apurou que não houve resposta negativa até agora. Segundo a atualização, as conversas seguem em andamento e giram em torno das condições de pagamento.

A oferta apresentada pelo Fluminense é avaliada como positiva e está nos valores esperados pelo Atlético. O principal ponto de discussão entre as partes é a forma de quitação: o Tricolor propõe pagar de maneira parcelada nos próximos anos, enquanto o clube mineiro prefere receber o montante em um prazo mais curto.

Opções do Fluminense na lateral esquerda

Atualmente, o Fluminense conta com Renê e Gabriel Fuentes para a posição. Entretanto, o lateral colombiano não parece estar nos planos do técnico Luis Zubeldía para a próxima temporada. Afinal, o treinador chegou a revelar que estava testando o atacante Joaquín Lavega como um ala para substituir Renê, indicando a falta de confiança e prestígio de Fuentes.

Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana se consolidou no Atlético. O lateral, de 28 anos, teve passagens pelo Sevilla, da Espanha, e Atalanta, da Itália, antes de chegar ao Galo em 2021. Desde então, soma 271 jogos, 24 gols e 37 assistências. Em 2025, foram 49 jogos, três gols e duas assistências. Ele conquistou seis títulos do Campeonato Mineiro, além de um Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.

