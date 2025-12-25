Allianz Parque receberá duelo entre João Fonseca e Carlos Alcaraz; vendas estão abertas

João Fonseca e Carlos Alcaraz voltarão a se enfrentar no fim de 2026, desta vez diante do público brasileiro, na casa do Palmeiras. Depois do primeiro encontro entre os dois no início deste mês, em uma partida-exibição realizada em Miami, os tenistas já têm data e local definidos para um novo duelo: 12 de dezembro do próximo ano, no Allianz Parque, em São Paulo.

O anúncio do confronto ocorreu no início desta semana pela 30e, empresa brasileira de entretenimento ao vivo responsável pela realização do confronto. O duelo, aliás, recebeu o nome de São Paulo Super Match. Trata-se da primeira partida de tênis da história do Allianz Parque — acostumado com ações e celebrações além do futebol.

Bem como na exibição de Miami, o evento em São Paulo contará com patrocínio master do Itaú, que também apresenta o duelo. O banco mantém Carlos Alcaraz, atual número 1 do ranking mundial, como embaixador do segmento Personnalité.

Entradas e descontos

Apenas clientes Itaú tiveram acesso à pré-venda de ingressos na última terça-feira (23), no site da Eventim. Já a venda geral foi aberta um dia depois, na véspera de Natal, às 11h, com valores entre R$ 475, na meia-entrada, e R$ 6.450.

“Trazer o São Paulo Super Match é dar continuidade a uma história que começou em Miami. Só que agora ganha um capítulo mais simbólico diante do público brasileiro. O confronto representa o encontro entre a excelência global e o futuro do tênis nacional”, afirmou Rodrigo Montesano, superintendente de experiência e conexões de marca do Itaú Unibanco.

João Fonseca na atualidade

A partida acontece em um momento de consolidação de João Fonseca no circuito profissional. O brasileiro encerrou a temporada como número 24 do mundo. Além disso, se tornou presença constante em torneios de alto nível, já com presenças confirmadas em 2026.

No ano que vem, participará de competições como Grand Slams e Masters 1000. Caso os dois não se cruzem em competições oficiais, o reencontro em São Paulo já está garantido.

Adaptações no Allianz Parque

Para receber o evento, o estádio alviverde passará por adaptações específicas para viabilizar a realização da partida de tênis na arena. Segundo a 30e, planeja-se uma “estrutura internacional e um projeto moderno” pensada para o torneio.

Pepeu Correa, CEO da empresa, reforçou a proposta do espetáculo. “Estamos animados para realizar no Brasil o jogo entre esses dois tenistas tão admirados. Um evento para os amantes do esporte e para toda a família e uma oportunidade única de ver ao vivo o melhor jogador do mundo. Sem falar do melhor jogador brasileiro em ação”, disse.

Carlos Alcaraz demonstrou entusiasmo com a confirmação do evento no Brasil. “Estou muito animado para ir a São Paulo e jogar em um estádio tão icônico. Competir lá, com aquela atmosfera… Algo especial! Entrar em quadra para essa partida diante desses fãs será uma experiência incrível!, declarou o espanhol.

