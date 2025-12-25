Palmeiras avalia entrar na disputa com o São Paulo por Marlon Freitas, do Botafogo

O Palmeiras estuda entrar na briga pela contratação de Marlon Freitas, volante do Botafogo. Também alvo do São Paulo, o capitão da equipe carioca é bem visto por Abel Ferreira, que busca um substituto para o argentino Aníbal Moreno, negociado com o River Plate.

Aos 30 anos, Freitas é referência no elenco alvinegro desde 2023. Afinal, soma 186 partidas oficiais, cinco gols e 18 assistências. Na última temporada, disputou 59 jogos, 56 como titular, com um gol e cinco passes decisivos. Apesar do assédio da dupla paulista, o Botafogo pretende renovar seu contrato, válido até dezembro de 2026.

Além de Marlon, o Palmeiras monitora outro nome de peso para reforçar a equipe em 2026. Trata-se de Fabinho, atualmente no Al Ittihad e que tem apenas mais seis meses de vínculo com o clube da Arábia Saudita.

O ex-jogador do Liverpool, aliás, admite a possibilidade de saída já em janeiro em comum acordo com o atual clube. Mas a rescisão tem um entrave considerável. Afinal, o brasileiro ainda tem cerca de 12 milhões de euros (R$ 78 milhões) a receber.

