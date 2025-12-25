Flamengo: Saúl adia decisão sobre cirurgia e busca nova avaliação médica

Saúl ainda não definiu se vai passar por cirurgia para corrigir o problema no tendão da perna esquerda. O meia esteve na Espanha nesta semana para uma avaliação médica, mas decidiu ouvir uma segunda opinião antes de tomar a decisão final. Enquanto isso, o departamento médico do Flamengo segue acompanhando a situação de perto.

Na última segunda-feira (22), o jogador consultou um médico de confiança e recebeu duas alternativas de tratamento: cirurgia ou um método conservador. O chefe do departamento médico rubro-negro, Fernando Sassaki, manteve contato com o profissional para troca de informações. Internamente, o Flamengo entende que a cirurgia tende a ser o caminho mais indicado, mas deixa a escolha nas mãos de Saúl, respeitando principalmente o nível de dor relatado pelo atleta.

Uma nova consulta, desta vez com outro especialista renomado na Europa, está marcada para o início de janeiro. A partir desse encontro, Saúl pretende bater o martelo. Caso opte pela cirurgia, o procedimento precisará do aval do Flamengo, que também participará da definição da melhor abordagem junto ao médico escolhido pelo jogador.

O espanhol sofre de uma tendinopatia insercional no tendão de Aquiles, condição causada por uma saliência óssea no calcanhar que provoca dor constante. A cirurgia consiste justamente na remoção desse excesso ósseo para aliviar o incômodo. Saúl convive com dores há cerca de seis meses, situação que atrapalhou sua sequência no time, embora o clube avalie que ele conseguiu manter um bom nível de atuação quando esteve em campo.

Flamengo avalia tempo de recuperação de Saúl

Se a cirurgia for realizada ainda em janeiro, o processo de recuperação será delicado. O tempo estimado para retorno varia entre três e quatro meses. Com isso, Saúl só voltaria a jogar após o Campeonato Carioca, já com o Brasileirão em andamento. Ele ficaria fora das decisões da Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, e da Recopa Sul-Americana, diante do Lanús, da Argentina.

Contratado pelo Flamengo na janela do meio do ano, Saúl disputou 24 partidas com a camisa rubro-negra. Além disso, neste período, ele conquistou dois títulos importantes: a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

