Saiba por que a Premier League terá um único jogo no tradicional Boxing Day

Em 2025, os fãs do futebol inglês se deparam com uma mudança drástica no primeiro dia depois do Natal. Afinal, o tradicional Boxing Day, que geralmente tem uma maratona de jogos no dia 26 de dezembro, dessa vez contará apenas com um. A saber, Manchester United x Newcastle, às 17h (de Brasília), pela 18ª rodada da Premier League.

A decisão da liga se explica por três fatores principais: o calendário apertado e a necessidade de respeitar o intervalo mínimo de 48 horas entre jogos, já que mudanças na FA Cup reduziram as datas disponíveis; os interesses das emissoras de TV, que preferem dividir os confrontos para maximizar audiência em vez de concentrar dez partidas em um único dia; e questões logísticas, já que transporte público e segurança funcionam de forma limitada no feriado.

A última vez que houve quebra da tradição foi em 1993, quando apenas três partidas ocorreram no dia 26. Em 1981, o clima limitou a rodada a dois jogos, e em 1982 não houve nenhum, por coincidência com o domingo e questões religiosas e operacionais.

Neste ano, a conclusão da rodada será no fim de semana: sete jogos no sábado (27) e dois no domingo (28). Apesar da ausência da Premier League no Boxing Day, as divisões inferiores — Championship, League One e League Two — manterão suas partidas normalmente.

Os jogos da 18ª rodada da Premier League

Sexta (26/12)

Newcastle x Manchester United – 17h

Sábado (27/12)

Nottingham Forest x Manchester City – 9h30

West Ham x Fulham – 12h

Brentford x Bournemouth – 12h

Liverpool x Wolves – 12h

Arsenal x Brighton – 12h

Burnley x Everton – 12h

Chelsea x Aston Villa – 14h30

Domingo (28/12)

Sunderland x Leeds – 11h

Crystal Palace x Tottenham – 13h30

Entenda a razão do Boxing Day

O Boxing Day é celebrado na Inglaterra há mais de dois séculos e sua origem está ligada a atos de solidariedade. A tradição remete ao costume de oferecer doações aos mais pobres em caixas, prática que acabou dando nome à data.

