Saiba por que a Premier League terá um único jogo no tradicional Boxing Day

Em 2025, os fãs do futebol inglês se deparam com uma mudança drástica no primeiro dia depois do Natal. Afinal, o tradicional Boxing Day, que geralmente tem uma maratona de jogos no dia 26 de dezembro, dessa vez contará apenas com um. A saber, Manchester United x Newcastle, às 17h (de Brasília), pela 18ª rodada da Premier League.
A decisão da liga se explica por três fatores principais: o calendário apertado e a necessidade de respeitar o intervalo mínimo de 48 horas entre jogos, já que mudanças na FA Cup reduziram as datas disponíveis; os interesses das emissoras de TV, que preferem dividir os confrontos para maximizar audiência em vez de concentrar dez partidas em um único dia; e questões logísticas, já que transporte público e segurança funcionam de forma limitada no feriado.
A última vez que houve quebra da tradição foi em 1993, quando apenas três partidas ocorreram no dia 26. Em 1981, o clima limitou a rodada a dois jogos, e em 1982 não houve nenhum, por coincidência com o domingo e questões religiosas e operacionais.
Neste ano, a conclusão da rodada será no fim de semana: sete jogos no sábado (27) e dois no domingo (28). Apesar da ausência da Premier League no Boxing Day, as divisões inferiores — Championship, League One e League Two — manterão suas partidas normalmente.
Os jogos da 18ª rodada da Premier League
Sexta (26/12)
Newcastle x Manchester United – 17h
Sábado (27/12)
Nottingham Forest x Manchester City – 9h30
West Ham x Fulham – 12h
Brentford x Bournemouth – 12h
Liverpool x Wolves – 12h
Arsenal x Brighton – 12h
Burnley x Everton – 12h
Chelsea x Aston Villa – 14h30
Domingo (28/12)
Sunderland x Leeds – 11h
Crystal Palace x Tottenham – 13h30
Entenda a razão do Boxing Day
O Boxing Day é celebrado na Inglaterra há mais de dois séculos e sua origem está ligada a atos de solidariedade. A tradição remete ao costume de oferecer doações aos mais pobres em caixas, prática que acabou dando nome à data.
