Neymar atualiza estado do joelho em meio aos preparativos e celebrações de Natal

Em meio às celebrações de Natal, Neymar usou uma pausa na rotina para atualizar o próprio momento físico. O camisa 10 do Santos segue em recuperação da cirurgia no menisco medial do joelho esquerdo, realizada na última segunda-feira (22), em Nova Lima, Minas Gerais. Desde então, mantém cuidados médicos e acompanhamento em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O calendário nacional está em recesso, mas a recuperação interfere diretamente na preparação do Santos para 2026. Isso porque, caso renove com o clube, o camisa 10 deverá perder jogos do Paulistão e as primeiras rodadas do Brasileirão — que terá início em janeiro devido à Copa do Mundo.

O ídolo santista conviveu com limitações físicas nas rodadas finais do Brasileirão e sua participação chegou a ser dada como incerta. Contudo, diante do contexto do clube contra o rebaixamento, o camisa 10 decidiu adiar o procedimento e seguir em campo.

O astro também tem aproveitado o período de férias para descansar depois de uma temporada com números consistentes e jogos recordes nos últimos anos. Em 2025, disputou 30 partidas pelo Santos, marcou 11 gols e distribuiu quatro assistências.

E o futuro de Neymar?

O caminho indica para uma renovação, embora não haja qualquer acordo oficial. Sabe-se, porém, que o jogador mantém expectativa de figurar na lista de Carlo Ancelotti para Copa do Mundo e, com meses para disputa, o Peixe pinta como lugar “mais seguro” para equilibrar recuperação e minutagem.

As partes seguem em conversas pela renovação do vínculo, mas ainda há possibilidade de transferência para outro clube, em caso de propostas vantajosas. O contrato atual tem vigência até o dia 31 de dezembro, e a cúpula aguarda uma resposta definitiva até o dia 28.

Internamente, o clube trabalhava com a expectativa de que o negócio já tivesse avançado à esta altura, mas mudaram o objetivo. Agora, o Peixe pretende ter um posicionamento definitivo antes da virada do ano, a fim de evitar que o camisa 10 fique livre no mercado.

Do lado do jogador, porém, não há pressa. O atacante tem priorizado a recuperação no joelho esquerdo e sabe que só terá condições de retornar aos gramados no início de fevereiro, quando o calendário estará em andamento.

