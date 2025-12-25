São Paulo empresta Maílton ao Fortaleza

O São Paulo decidiu emprestar o lateral-direito Maílton ao Fortaleza. O vínculo terá a duração de um ano. O Leão do Pici irá ficar responsável pelo pagamento dos salários do atleta. O jogador tem contrato com o Tricolor Paulista até o final de 2027.

Maílton chegou ao São Paulo no começo de setembro, após se destacar pela Chapecoense.

O clube via o lateral como uma boa opção para a posição, que não possuía tantas alternativas. Entretanto, não conseguiu se estabilizar na equipe e disputou apenas dez partidas na temporada. Inclusive, o jogador se a tornou terceira opção no setor, atrás de Cédric Soares e Maik.

Pelo Leão, Maílton disputará a Série B ao longo de 2026. Nos últimos dias, outros clubes procuraram o São Paulo em busca de um negociação pelo lateral. Entre eles, estava a Chape, sua antiga equipe, e o Ceará.

O Tricolor tem a expectativa de contratar um jogador para a posição nesta janela de transferências. A diretoria são-paulina avalia uma troca de atletas com o Botafogo, que envolve o lateral Vitinho.

Zagueiro é emprestado a clube catarinense

O São Paulo também decidiu emprestar o zagueiro Matheus Belém, de 22 anos, ao Camboriú, de Santa Catarina. O jogador não estava nos planos de Hernán Crespo para a temporada e, desde maio, treina em separado no CT da Barra Funda. No começo de 2025, o Tricolor emprestou o defensor para a Chapecoense, mas o clube catarinense acabou realizando a devolução após três meses e nenhum jogo disputado.

