Ex-Corinthians e talentos de Vasco e Botafogo figuram entre os melhores jovens fora das grandes ligas da Europa

Um levantamento divulgado pelo Football Observatory destacou os principais talentos jovens que atuam fora das cinco grandes ligas da Europa. A saber, Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha. O estudo considerou, portanto, apenas jogadores nascidos a partir de 2006 e trouxe três nomes ligados ao futebol brasileiro entre os dez primeiros do ranking.
O melhor posicionado foi Pedrinho, atacante que surgiu no Corinthians e atualmente joga no Zenit. Ele aparece em sexto lugar após se transferir para o clube russo em 2023, quando tinha apenas 17 anos. Logo atrás dele surge Rayan, de 19 anos, destaque do Vasco na campanha que levou o time carioca à final da Copa do Brasil.
Quem fecha o Top-10, aliás, é o argentino Álvaro Montoro, de 18 anos, que começou no Vélez Sarsfield e hoje defende o Botafogo. Além desses, outros jovens promissores figuram na lista, como o português Rodrigo Mora, do Porto, e o ganense Caleb Yirenkyi, do Nordsjaelland.
O líder do ranking é o holandês Givairo Read, do Feyenoord. Na sequência, portanto, aparecem Geovany Quenda, do Sporting, e Kees Smit, do AZ Alkmaar. Também constam Jorge Salinas, do Racing Santander, e Joane Gadou, do RB Salzburg, completando o grupo dos dez mais promissores fora das principais ligas do continente.
Confira o Top-10
1 – Givairo Read (holandês, 19 anos) – Feyenoord;
2 – Geovany Quenda (português, 18 anos) – Sporting;
3 – Caleb Yirenkyi (ganense, 19 anos) – Nordsjaelland;
4 – Rodrigo Mora (português, 18 anos) – Porto;
5 – Kees Smit (holandês, 19 anos) – AZ Alkmaar;
6 – Pedrinho (brasileiro, 19 anos) – Zenit;
7 – Rayan (brasileiro, 19 anos) – Vasco;
8 – Jorge Salinas (espanhol, 18 anos) – Racing Santander;
9 – Joane Gadou (francês, 18 anos) – RB Salzburg;
10 – Álvaro Montoro (argentino, 18 anos) – Botafogo.
