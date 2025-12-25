Mercado da bola: veja as novidadade desta quinta-feira (25)

Os clubes brasileiros seguiram a movimentação no mercado da bola neste Natal. Nesta quinta-feira (25), algumas negociações foram concluídas, enquanto algumas equipes decidiram se estabelecer em busca de novos reforços. É o caso do Palmeiras, que entrou na disputa pelo volante Marlon Freitas e também avalia o nome de Fabinho. No São Paulo, o lateral Maílton deixou o clube por empréstimo ao Fortaleza. O Jogada10 separou os principais destaques.

Marlon Freitas e Fabinho no alvo do Palmeiras

Com espaço no meio de campo após a saída de Aníbal Moreno, o Palmeiras tem dois nomes dentre suas opções. O primeiro é de Marlon Freitas, do Botafogo, com o qual já iniciou conversas e apresentou uma proposta na casa dos cinco milhões de euros, cerca de R$ 32,5 milhões. Entretanto, não há intenção do Glorioso em negociar o jogador, já que o clube carioca pretende renovar o contrato do volante, que tem vínculo até o final de 2026.

Outra opção é Fabinho, atualmente no Al Ittihad e que tem apenas mais seis meses de vínculo com o clube da Arábia Saudita. O jogador da Seleção Brasileira aliás admite a possibilidade de saída já em janeiro em comum acordo com o atual clube. Mas a rescisão tem um entrave considerável. Afinal, o brasileiro ainda tem cerca de 12 milhões de euros (R$ 78 milhões) a receber.

São Paulo empresta lateral ao Fortaleza

Sem muito espaço no time, o Tricolor decidiu emprestar o lateral-direito Maílton ao Fortaleza. O jogador chegou no Morumbis no começo de setembro e não conseguiu ganhar muito espaço na equipe, atuando em apenas dez partidas. O vínculo será de uma temporada.

O São Paulo também decidiu emprestar o zagueiro Matheus Belém, de 22 anos, ao Camboriú, de Santa Catarina. O jogador não estava nos planos de Hernán Crespo para a temporada e, desde maio, treina em separado no CT da Barra Funda.

Fluminense mais próximo de Arana

A negociação do Tricolor com o Atlético pelo lateral-esquerdo Guilherme Arana pode ter capítulos positivos nos próximos dias. A oferta apresentada pelo Fluminense é bem avaliada e está nos valores esperados pelo Atlético. O principal ponto de discussão entre as partes é a forma de quitação: o Tricolor propõe pagar de maneira parcelada nos próximos anos, enquanto o clube mineiro prefere receber o montante em um prazo mais curto.

Corinthians na busca por um diretor de futebol

Após a recusa de Alessandro Brito, diretor do Botafogo, em assumir o cargo de executivo de futebol, o Corinthians não pretende perder tempo no mercado. Assim, Bruno Spindel, ex-Flamengo, passa a ser o principal candidato. O principal objetivo do clube paulista neste fim de ano é encontrar um substituto de Fabinho Soldado, que se despediu do Parque São Jorge na última quarta-feira (24).

