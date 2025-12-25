Promessa da base, Tiaguinho pode ganhar destaque no Grêmio em 2026

Um dos destaques da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17 neste ano, o volante Tiaguinho surge como uma aposta dentro do Grêmio para 2026. O jogador se reapresentará ao clube gaúcho no próximo dia 2 de janeiro e deve ter as suas primeiras oportunidades no time principal durante o Gauchão.

Tiaguinho está no Tricolor desde quando tinha dez anos. O jogador nasceu em Joinville e disputou, pela sua escolinha, um amistoso com a equipe sub-9 do Grêmio no CT do Cristal, na orla do Guaíba. Seu rendimento na partida chamou a atenção dos observadores da equipe que assistiram ao jogo. Rapidamente, o clube fez todos os trâmites e uma ajuda de custo à família para realizar a mudança para Porto Alegre.

Desde 2018, o jogador evoluiu e conseguiu se firmar como uma grande promessa dentro do Grêmio. Internamente, já há um consenso de que Tiaguinho está pronto para atuar pelo time principal. O volante chegou a ficar no banco de reservas na última partida do Brasileirão, contra o Sport, mas não chegou a entrar em campo.

O volante ganhou os holofotes durante a segunda fase da Copa do Mundo Sub-17, atuando pela Seleção Brasileira. Na ocasião, Tiaguinho mostrou muito sangue frio ao converter seu pênalti de cavadinha, mesmo com a equipe em desvantagem na disputa contra o Paraguai. No final, o Brasil conseguiu a virada e avançou no torneio.

Multa milionária para o Grêmio

Entretanto, o torcedor gremista não deve ter muito tempo para acompanhar o jogador. Tiaguinho completa 18 anos em fevereiro e já estará habilitado para uma transferência internacional. A expectativa é que o jogador receba várias propostas. O volante possui multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de R$ 625 milhões.

