Filho da Crefisa negocia a compra da SAF do Vasco

O Natal para os vascaínos será marcado pela esperança. Na expectativa pela venda da SAF, um novo nome surge no horizonte do Vasco. Trata-se de Marcos Faria Lamacchia, filho de José Maria Lamacchia, dono da Crefisa e marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Apoiado pela boa relação do pai com o presidente Pedrinho, o empresário Marcos Lamacchia, de 47 anos, vê o Vasco como uma grande oportunidade de negócio. A notícia foi publicada pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo Jogada10.

Além do pai milionário, Marcos Lamacchia tem como mãe uma das cinco herdeiras do banqueiro Aloysio de Andrade Faria, fundador do Banco Real, que faleceu em 2020. Com perfil discreto, o empresário tem uma carreira independente dos pais, e, portanto, negocia com o Vasco sem a dependência da cúpula da Crefisa.

No entanto, José Maria Lamacchia sempre esteve próximo do Vasco antes mesmo de Pedrinho assumir a presidência. Na campanha para a eleição, o empresário foi um grade aliado e sempre esteve próximo nos passos da gestão. Recentemente, a Crefisa na Recuperação Judicial fechou um empréstimo DIP de R$ 80 milhões, como garantia 10% das ações da SAF.

Como está a negociação?

Atualmente, as conversas estão evoluindo e a tendência é de que evolua ainda mais depois da homologação do Plano de Recuperação Judicial. Marcos Lamacchia entende a grandeza do Vasco e enxerga na SAF uma ótima oportunidade de negócio. O Cruz-Maltino acabou de fechar uma parceria global com a Nike e tem a reforma de São Januário no radar.

Nos próximos anos, a tendência é de crescimento e Lamacchia quer muito fazer parte disso. Tanto que promete investimento pesado na SAF, tendo em vista que as dívidas estão equacionadas. A arbitragem é um ponto sensível neste momento, mas a expectativa é de acordo com a A-CAP para uma resolução o quanto antes. Feliz Natal aos vascaínos.

