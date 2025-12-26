ASSINE JÁ!
Jogada10

Botafogo pretende ouvir Marlon Freitas antes de tomar uma decisão

Botafogo pretende ouvir Marlon Freitas antes de tomar uma decisão
Botafogo pretende ouvir Marlon Freitas antes de tomar uma decisão -

A notícia sobre a possível saída de Marlon Freitas do Botafogo caiu como uma bomba na torcida alvinegra. O volante estaria com conversas avançadas com o Palmeiras, rival direto do Glorioso nos últimos três anos. O Verde pagaria 5 milhões de euros (R$ 32,5 milhões), com três anos de contrato com o camisa 17. Porém, o Mais Tradicional não pretende se desfazer tão facilmente do capitão. A ideia do clube é ouvir o próprio futebolista antes de tomar uma decisão.

O Botafogo, assim, só negociaria Freitas se o volante manifestasse, enfim, o desejo de encerrar a sua trajetória no Alvinegro A informação é do site “ge”. Nas redes, a torcida do Glorioso se manifestou contra a saída do ídolo para um dos grandes concorrentes do Mais Tradicional.

Liderança incontestável no vestiário, Freitas tem contrato com o Botafogo somente até dezembro de 2026. Ou seja, a partir de julho, pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça. Antes do Palmeiras, o jogador conversava com o clube por uma renovação, contudo, ainda não houve uma oferta do Alvinegro.

Campeão brasileiro e da Libertadores de 2024 com muito protagonismo, Marlon Freitas parou na bandeira dos maiores ídolos da história do Botafogo na última temporada.

Além do Palmeiras, o Inter Miami é outro interessado no futebol do volante alvinegro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

 

Fotogaleria
Marlon Freitas &eacute; pe&ccedil;a fundamental no Botafogo
Marlon Freitas é peça fundamental no Botafogo Vitor Silva / Botafogo
As mais lidas
    Recomendadas