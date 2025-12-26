Botafogo pretende ouvir Marlon Freitas antes de tomar uma decisão

A notícia sobre a possível saída de Marlon Freitas do Botafogo caiu como uma bomba na torcida alvinegra. O volante estaria com conversas avançadas com o Palmeiras, rival direto do Glorioso nos últimos três anos. O Verde pagaria 5 milhões de euros (R$ 32,5 milhões), com três anos de contrato com o camisa 17. Porém, o Mais Tradicional não pretende se desfazer tão facilmente do capitão. A ideia do clube é ouvir o próprio futebolista antes de tomar uma decisão.

O Botafogo, assim, só negociaria Freitas se o volante manifestasse, enfim, o desejo de encerrar a sua trajetória no Alvinegro A informação é do site “ge”. Nas redes, a torcida do Glorioso se manifestou contra a saída do ídolo para um dos grandes concorrentes do Mais Tradicional.

Liderança incontestável no vestiário, Freitas tem contrato com o Botafogo somente até dezembro de 2026. Ou seja, a partir de julho, pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça. Antes do Palmeiras, o jogador conversava com o clube por uma renovação, contudo, ainda não houve uma oferta do Alvinegro.

Campeão brasileiro e da Libertadores de 2024 com muito protagonismo, Marlon Freitas parou na bandeira dos maiores ídolos da história do Botafogo na última temporada.

Além do Palmeiras, o Inter Miami é outro interessado no futebol do volante alvinegro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.