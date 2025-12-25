Inter tenta retorno volante de Fernando para 2026

O Inter tenta fazer com que o volante Fernando retorne aos gramados e ajude o time em 2026. O volante, que não atua desde o dia 1º de junho, ainda avalia se retomará a sua carreira. O jogador teve uma lesão no joelho direito e rescindiu o contrato com o Colorado em agosto.

Caso a resposta seja positiva, o jogador teria o Beira-Rio como uma das opções para a próxima temporada. Inclusive, o Colorado sempre teve o desejo de seguir contando com o jogador, oferecendo uma renovação mesmo uurante o período da lesão.

O volante analisa a possibilidade junto com os familiares. Fernando está em Goiânia, aproveitando as festas de final de ano. O carinho pelo clube fez com que ele abrisse espaço para ouvir a proposta colorada. Entretanto, antes mesmo da lesão, o jogador avaliava se seguiria em campo em 2026.

Além do Inter, outros clubes demonstraram interesse no jogador, em meio a este período de inatividade. Fernando recebeu as consultas de Fluminense, Botafogo, Cruzeiro e Bahia para saber seus planos para o futuro.

