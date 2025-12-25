ASSINE JÁ!
Jogada10

Palmeiras deve dar oportunidades para garotos da base no Paulistão

Palmeiras deve dar oportunidades para garotos da base no Paulistão
Palmeiras deve dar oportunidades para garotos da base no Paulistão -

O começo diferente da temporada de 2026 pode trazer novidades no elenco do Palmeiras. Com o Paulistão começando no começo do ano e o Brasileirão no final de janeiro, a expectativa é que Abel Ferreira utilize um time alternativo no começo do estadual.

Com isso, o treinador deve dar mais espaço para jogadores da base, que ainda não tiveram muito espaço na equipe principal. Inclusive, a expectativa é que nomes como Erick Belé, Luis Pacheco, Larson, Riquelme Fillippi e Rafael Coutinho apareçam nas escalações alviverdes durante o Paulistão.

Dos cinco, apenas Coutinho não estreou no time prinicipal. Entretanto, nenhum dos jogadores conseguiu ter uma grande minutagem pelo Palmeiras, algo que deve se inverter nos primeiros jogos do ano. A tendência é que o volante Larson possa ganhar mais oportunidades. Afinal, a posição teve a saída de Aníbal Moreno e não conta com Lucas Evangelista, que se recupera de lesão.

O Palmeiras estreia no Paulistão no dia 10 de janeiro, às 20h30, contra a Portuguesa, fora de casa. Já no Brasileirão o primeiro compromisso alviverde será contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, marcado para o dia 28 de janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas