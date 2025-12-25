Emerson Royal reconhece temporada sem brilho no Flamengo e garante: “Sou bom jogador”

Campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores, Emerson Royal teve um ano vencedor pelo Flamengo. No entanto, esportivamente, pouco tem a comemorar. Diferentemente de Carrascal, Saúl, Samuel Lino e Jorginho, o lateral-direito foi a contratação de menor destaque, amargando a reserva para Varela, que teve a melhor temporada pelo Rubro-Negro.

Apesar do ano ruim individualmente, Emerson Royal mantém o otimismo de que ainda vai brilhar com a camisa do Flamengo. Em entrevista à ESPN, afirmou que a lesão e a ausência de pré-temporada, o atrapalharam na adaptação ao clube.

“Quando eu chego, depois de quatro meses, tive uma lesão no tendão, fiquei quatro meses jogar. Sem pré-temporada, cheguei e em uma semana treinando já joguei de titular, foi tudo muito rápido. Não estava preparado 100%, mas estava à disposição, falei para o Filipe que estava para ajudar, tentei fazer o meu melhor. Às vezes sai bem, às vezes não. Entendi a cobrança da torcida, eu visto a camisa do maior clube do Brasil. Tem que ter essa cobrança, estou ciente disso. Eu posso entregar muito mais e vou entregar. Vou descansar, fazer a pré-temporada e começar 2026 voando. É o meu objetivo. Tenho os caminhos, sou bom jogador, sei do potencial e sei quem eu sou.

Custou caro

Contratado junto ao Milan por 9 milhões de euros (R$ 58 milhões), Emerson Royal disputou apenas 19 jogos pelo Flamengo. O lateral-direito fez um gol e deu uma assistência. Para 2026, o jogador afirmou que o elenco não pode relaxar depois do ano mágico de 2025.

“Ter humildade de saber que a gente não pode relaxar. Brasileirão é muito difícil, se entrar relaxado o outro time passa por cima. Conquistamos, mas já passou. Futebol não vive de passado, construímos história, mas estamos aqui para construir mais. Time grande é assim, fez, está bom, é importante, mas tem que focar na próxima temporada com seriedade e humildade para conquistar grandes coisas”, encerrou.

