Vice-presidente do Corinthians ofende torcedores nas redes sociais: “Seu otário”

O clima natalino não esteve presente nas redes sociais de Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians. Nesta quinta-feira (25), o dirigente alvinegro rebateu críticas de torcedores em uma postagem em que comemorava o título da Copa do Brasil e chamou um deles de otário.

Em um dos comentários, Mendonça afirma que houve um “massacre que se formou nas redes sociais a partir de uma suposição, frágil, injusta e conveniente de que palavras duras ditas em um contexto mais amplo teriam sido direcionadas a mim”.

O dirigente fez referência ao discurso de Memphis Depay, no vestiário do Maracanã, no qual criticou o vazamento de detalhes do seu contrato. De acordo com o portal ge, o holandês não confia em Mendonça. Inclusive, o jogador direcionou a ele as críticas feitas após a vitória contra o Vasco.

Nos comentários, os torcedores pediam a saída do vice-presidente do cargo. Por isso, em suas respostas, Mendonça destacou que a atual diretoria levou o Corinthians ao título da Copa do Brasil e ainda ofendeu um internauta, chamando-o de otário.

Recentemente, Armando Mendonça esteve envolvido em uma polêmica. Uma auditoria apontou o dirigente como um dos responsáveis pelos desvios de uniformes do clube. O vice-presidente possui mandato até o final de 2026, junto com a gestão do presidente Osmar Stabile.

