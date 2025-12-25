Clube espanhol ganha na loteria e brinca com sonho de contratar Vini Jr

A pequena cidade de La Bañeza, na província de León, que tem o clube que leva seu nome, viveu uma virada impressionante. Após um ano marcado por dificuldades, o município se transformou em símbolo de esperança ao ser contemplado pela tradicional Loteria de Natal da Espanha. O prêmio máximo, conhecido como ‘El Gordo’, chegou a uma das localidades mais afetadas pelos incêndios recentes e pelo fechamento da histórica fábrica da Azucarera, que resultou na perda de dezenas de empregos em julho.

O valor total do prêmio, de 468 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões), acabou sendo amplamente distribuído entre os moradores. Isso aconteceu porque o clube de futebol havia comprado os bilhetes vencedores e repassado as frações a sócios, torcedores e comerciantes da região, espalhando a sorte por toda a comunidade.

Além disso, o prefeito de La Bañeza, Javier Carrera, explicou que a iniciativa do clube e de outras entidades locais permitiu que o dinheiro chegasse a boa parte dos cerca de 11 mil habitantes da cidade. O impacto também foi esportivo: a equipe local, que disputa a Primeira Divisão Regional B de Castela e Leão e está a somente dois pontos da liderança, agora passa a sonhar seriamente com o acesso à terceira divisão graças ao reforço financeiro inesperado.

Durante as comemorações no estádio La Llanada, o presidente do clube, Gonzalo Prieto, teve o reconhecimento dos torcedores e destacou o destino do prêmio.

“O dinheiro será usado para melhorar o time e também para ajudar a cidade”, revelou.

Presidente do clube brinca sobre contratação de Vini Jr

Além disso, em meio ao clima de festa, Prieto ainda fez uma brincadeira que arrancou risos dos presentes.

“Se o Vini Jr estiver insatisfeito no Real, nós vamos comprá-lo”, disse.

Ao mesmo tempo, o dirigente completou dizendo que vai dividir o valor entre diretores, comissão técnica, jogadores e moradores, refletindo o espírito coletivo da celebração.

¡YA ESTÁ AQUÍ EL GORDO de la Lotería de Navidad con el número 79.432!#LoteríaRTVEhttps://t.co/jHM6CjjQzT pic.twitter.com/B4HMO0MZje — RTVE (@rtve) December 22, 2025

Ainda assim, a realidade é bem diferente. Isto porque o astro brasileiro do Real Madrid, sozinho, teria recursos suficientes para comprar todo o elenco local sem dificuldades.

