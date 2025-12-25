Manchester United x Newcastle: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2025/26. Nesta sexta-feira (26), Manchester United e Newcastle se enfrentam às 17h (de Brasília), em Old Trafford, na partida de abertura da 18ª rodada do Campeonato Inglês. Pela primeira vez na era da Premier League, o Boxing Day terá somente um jogo.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Manchester United

O Manchester United entra em campo no Boxing Day tentando dar uma resposta imediata após o fim de uma sequência de quatro partidas sem derrota. Na rodada anterior, o time perdeu por 2 a 1 para o Aston Villa, fora de casa. Mesmo com boa atuação coletiva e um gol de Matheus Cunha, a equipe comandada pelo técnico Rúben Amorim seguiu na sétima colocação, com 26 pontos em 17 jogos, ainda distante do G4.

Dessa maneira, a derrota para os Villans trouxe um problema ainda maior. Bruno Fernandes deixou o gramado lesionado e está fora do confronto desta sexta-feira. Além disso, desde a temporada 2022/23, o United não venceu nenhuma das sete partidas de Premier League que disputou sem o seu capitão.

A baixa do meia português não será a única. Isto porque Kobbie Mainoo, Maguire, Matthijs de Ligt, Amad Diallo e Bryan Mbeumo seguem fora de combate.

Como chega o Newcastle

O Newcastle também chega para o duelo em um momento irregular. Dessa maneira, o time está somente na 11ª posição, com 23 pontos em 17 jogos, e segue na parte de baixo da tabela. Na rodada passada, a equipe ficou no empate por 2 a 2 com o Chelsea, com dois gols de Nick Woltemade. Contratado para substituir Alexander Isak, o atacante alemão é o destaque do time, com sete gols na Premier League.

Por fim, a boa notícia para o técnico Eddie Howe fica por conta do possível retorno do goleiro Nick Pope.

MANCHESTER UNITED X NEWCASTLE

18ª rodada da Premier League

Data e horário: sexta-feira, 26/12/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Old Trafford, em Manchester.

MANCHESTER UNITED: Lammens; Yoro, Heaven, Shaw; Dalot, Casemiro, Martinez, Dorgu; Mount, Cunha; Sesko. Técnico: Rúben Amorim.

NEWCASTLE: Pope; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Árbitro: Anthony Taylor.

Auxiliares: Gary Beswick e Marc Perry.

VAR: Stuart Attwell.

