Cruzeiro acerta com o Avaí o empréstimo de Léo Aragão

O Cruzeiro se aproxima do acerto com o Avaí para emprestar o goleiro Léo Aragão, de 23 anos, até o final de 2026. O acordo é dado como certo, faltando apenas a assinatura do contrato. A expectativa é de que o jogador se apresente ao clube catarinense após as festas de final do ano.

Léo Aragão ficaria sem espaço no Cruzeiro após a contratação de Matheus Cunha, do Flamengo. Cássio é o titular absoluto da equipe cruzeirense, ainda mais depois da chegada do técnico Tite, que tem pelo goleiro enorme confiança.

O técnico Leonardo Jardim utilizou Léo Aragão em cinco partidas. O goleiro tem contrato com o Cruzeiro até 2027 e foi renovado em agosto. A Raposa valoriza o potencial do jogador e almeja uma negociação vantajosa financeiramente no futuro.

