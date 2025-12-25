Esta empresa patrocinará 46 agremiações do Paulistão 2026

A Federação Paulista divulgou um acordo com a empresa de apostas Rivalo, que se tornou o maior patrocínio coletivo do futebol brasileiro. Afinal, a empresa estampará sua marca no Capivariano da A1. Além dele 46 das 48 agremiações das três outras divisões de acesso: A2, A3 e A4. No entanto, os valores que cada clube receberá ainda não foram divulgados.

Além disso, a Rivalo adquiriu um pacote que inclui exposição em placas de publicidade na Série A1 do Paulistão, assim como os naming rights das Séries A2, A3 e A4, além da Copa Paulista. Por fim, o acordo também prevê o apoio da empresa ao Programa de Integridade da FPF, reforçando, dessa forma, as ações da entidade no enfrentamento à manipulação de resultados no futebol brasileiro.

As agremiações patrocinadas

A1

Capivariano.

A2

Água Santa, Grêmio Prudente, Inter de Limeira, Ituano, Juventus, Linense, Monte Azul, Oeste, Santo André, São Bento, Sertãozinho, Taubaté, Votuporanguense e XV de Piracicaba (apenas Ferroviária e São José não são patrocidados).

A3

Bandeirante, Catanduva, Desportivo Brasil, EC São Bernardo, Francana, Itapirense, Marília, Paulista, Portuguesa Santista, Rio Branco, Rio Claro, Rio Preto, Suzano, União Barbarense, União São João e XV de Jaú.

A4

Araçatuba, Barretos, Caieiras, União Suzano, Bebedouro, Jabaquara, Joseense, Lemense, Nacional, Penapolense, São Caetano, São Carlense, Tanabi, Taquaritinga e Vocem.

Palavra da federação e da patrocinadora

Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF disse que o acordo potencializa as estratégias do futebol paulista.

“Jamais uma marca patrocinou, ao mesmo tempo, 46 clubes e cinco competições. Isso representará uma receita extra aos clubes em um conceito com potencial de crescimento para as próximas temporadas”;

Jpa Daniel Eskinazi, diretor-geral da Rivalo disse que a empresa apostou por considerar o futebol paulista uma das bases do futebol brasileiro.

“É onde surgem muitos talentos, histórias e paixões que depois ganham o mundo. Ao apoiar essa estrutura, da base ao topo da pirâmide, a Rivalo assume um compromisso com o desenvolvimento do esporte, de forma ampla, responsável e sustentável”.

