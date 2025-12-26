Nottingham x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Inglês com 39 pontos, o Manchester City visita neste sábado (27/12), pela 18ª rodada da competição, o Nottingham Forest. O jogo será no City Ground, às 9h30 (de Brasília). Um triunfo do time do artilheiro Haaland (19 gols, contra 11 do vice-artilheiro, o brasileiro Igor Thiago, do Brentford) manterá a equipe na ponta da tabela. Vale lembrar: Arsenal (37) e Aston Villa (36) são os rivais mais próximos.

O Nottingham Forest, por sua vez, não faz boa campanha. Aliás, apresenta desempenho bem inferior ao da temporada passada, quando porum triz não conseguiu por uma vaga na Champions (ficou para a Liga Europa). No momento, soma 18 pontos, sendo apenas o primeiro fora da zona de rebaixamento. Uma derrota pode deixar o time ainda mais próximo do Z-3. Para não esquecer: Nottingham passou duas décadas em divisões de acesso antes de subir há três temporadas.

Onde assistir

Os canais Disney+ e ESPN transmitem a partir das 9h30 (horário de Brasília).

Como chega o Nottingham Forest

O técnico Sean Dyche contará, inicialmente, com o retorno do trio Nicolas Domínguez, Matz Sels e Taiwo Awoniyi, que, anteriormente, não atuaram na derrota para o Fulham. Por outro lado, o artilheiro Chris Wood segue fora após lesão no joelho, assim como Ola Aina. Para completar, Sangaré e Boly ainda estão com suas seleções na Copa Africana de Nações. Ainda assim, há boas notícias para o Nottingham: por exemplo, Hudson-Odoi e Gibbs-White estão confirmados no meio-campo. Além disso, o brasileiro Murillo, que inclusive desperta interesse do Barcelona, é presença certa na zaga. Já no comando do ataque, o ex-Botafogo Igor Jesus, em ótima fase, segue, consequentemente, entre os titulares.

Como chega o Manchester City

Por sua vez, líderes e vindo de sete vitórias consecutivas, os Citizens entram, naturalmente, como favoritos. Entre os destaques, está o lateral-esquerdo Matheus Nunes, que, recentemente, vem participando ativamente com assistências. No entanto, o time não contará com Aït-Nouri e Omar Marmoush, uma vez que ambos estão com suas seleções na Copa Africana de Nações. Além desses, outros desfalques são John Stones, Rodri e Kovacic, os quais, inclusive, só retornam no próximo ano. Há ainda, entretanto, dúvida sobre a recuperação de Jeremy Doku a tempo da partida. Diante desse cenário, Guardiola deve, portanto, escalar a equipe no esquema 4-3-2-1, com Phil Foden e Cherki municiando, assim, o atacante Haaland.

Nottingham Forest x Manchester City

18ª Rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 27/12/2026, 14h30(de Brasília)

Local: City Ground, Nottingham (ING)

NOTTINGHAM FOREST: John; Williams, Murillo, Milenkovic e Savona; Douglas Luiz e Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White e Hutchinson; Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche

MANCHESTER CITY: Donnarumma; O’Reilly, Ake, Rúben Dias e Matheus Nunes; Reijnders, Nico e Bernardo Silva; Phil Foden e Cherki; Haaland; Técnico: Pep Guardiola

Árbitro: Robert Jones

Auxiliares: Neil Davies e Nick Greenhalgh

VAR: Andy Madley

