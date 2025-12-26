Chelsea x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Em jogo pela 18ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea recebe o Aston Villa em Stamford Bridge, neste sábado, 27/12, às 14h30 (de Brasília). Com 29 pontos, o atual campeão mundial está em quarto lugar, mas muito distante do Top 3. Já o Aston Villa é exatamente o terceiro colocado, com 36 pontos. Assim, um triunfo dos Blues ao menos os aproxima do rival de Birmingham.
Mas engana-se quem pensa que o Chelsea, por jogar em casa e ser uma potência, é amplamente favorito. Afinal, o Aston Villa, além do terceiro lugar na tabela, vem de dez vitórias seguidas, a maior sequência de sua história. São oito triunfos na Premier League e dois pela Liga Europa (onde está em terceiro lugar). Uma vitória o levará provisoriamente a dividir a liderança com o Manchester City (39 pontos) e a ultrapassar o Arsenal (37).
Onde assistir
Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partida a partir das 14h30 (de Brasília).
Como chega o Chelsea
Um dos diferenciais na escalação do Chelsea é Reece James. Ele começará como lateral-direito em vez de Gusto, que volta ao banco de reservas. Como Cole Palmer está totalmente recuperado fisicamente, o treinador confirmou que o principal articulador do time começará como titular. A ideia é entrar em um esquema ofensivo, no 4-3-3. Resta apenas saber se Estêvão será titular ou se Pedro Neto inicia mais uma vez.
Como chega o Aston Villa
Uma baixa certa no Aston Villa é Harvey Elliott, que se recupera de lesão e que, de qualquer forma, não poderia atuar por estar emprestado pelo Chelsea, já que há uma cláusula que o proíbe de enfrentar o clube ao qual ainda tem vínculo. Outro desfalque por lesão é Pau Torres. Já Haller, que está com a seleção da Costa do Marfim na Copa Africana de Nações, é outra ausência. Contudo, dois jogadores importantíssimos no esquema de Unai Emery estarão em campo: o meia McGinn e o goleador Watkins.
Chelsea x Aston Villa
18ª rodada da Premier League
Data e horário: 27/12/2025, 14h30 (de Brasília)
Local: Stamford Bridge, Londres (ING)
CHELSEA: Robert Sanchez; Reece James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo e Cole Palmer; Pedro Neto (Estêvão), Joao Pedro e Garnacho. Técnico: Enzo Maresca
ASTON VILLA: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof e Maatsen; Kamara e Onana; McGinn, Tielemans e Rogers; Watkins. Técnico: Unai Emery
Árbitro: Anthony Taylor
Auxiliares: Gary Beswick e Marc Perry
VAR: Craig Taylor
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.