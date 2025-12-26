Liverpool x Wolves: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Premier League 2025/26 estão de volta. Liverpool e Wolves se enfrentam neste sábado (27), às 12h (de Brasília), em Anfield, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
Como chega o Liverpool
O Liverpool está se recuperando de uma fase ruim e vem de uma vitória importante fora de casa sobre o Tottenham na rodada passada. Dessa maneira, o time subiu para a 5ª posição, com 29 pontos, e ainda sonha em brigar na parte de cima da tabela.
No entanto, a partida contra o Tottenham não foi somente alegrias para o time. Isto porque o atacante Isak, contratação mais cara da história do clube, sofreu uma grave lesão na perna esquerda e vai desfalcar a equipe por pelo menos dois meses. Wataru Endo é outra baixa por lesão, enquanto Salah está com a seleção do Egito na Copa Africana de Nações.
Como chega o Wolves
Por outro lado, o Wolves vive uma situação muito complicada. O time é o lanterna da Premier League com somente dois pontos em 17 jogos. A equipe ainda não venceu nesta edição do Campeonato Inglês e já está com 16 pontos de diferença para o primeiro fora da zona de rebaixamento.
A boa notícia, no entanto, é que o técnico Rob Edwards não enfrenta baixas de última hora para o jogo deste sábado.
LIVERPOOL X WOLVES
18ª rodada da Premier League
Data e horário: sábado, 27/12/2025, às 12h (de Brasília).
Local: Anfield, em Liverpool.
LIVERPOOL: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz; Ekitiké. Técnico: Arne Slot.
WOLVES: Sá; Doherty, Krejci e Bueno; Hoever, João Gomes, André, Lopez e Wolfe; Larsen e Hwang. Técnico: Rob Edwards.
Árbitro: Simon Hooper.
Auxiliares: Adrian Holmes e Simon Long.
VAR: Michael Salisbury.
