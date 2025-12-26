Halter, ex-Botafogo, vai para a Major League Soccer

Um dos jogadores mais criticados pela torcida alvinegra, Halter não voltará mais para o Botafogo. O clube carioca, assim, venderá o zagueiro ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos, por 1,75 milhão de dólares (R$ 9,7 milhões). A informação é do site Uol.

Em 2025, Halter fez apenas uma partida pelo Botafogo, na derrota para o Flamengo por 3 a 1, em Belém do Pará, pela Supercopa do Brasil. Em seguida, jogou no Vitória, por empréstimo, ajudando o Leão da Barra a escapar da queda para a Segunda Divisão no Brasileirão.

Um ano antes, contratado junto ao Goiás, no Glorioso, o beque começou como titular, mas perdeu a vaga e virou opção no banco de reservas durante as conquistas do Brasileirão e da Libertadores.

O valor que o Botafogo receberá é referente a 70% dos direitos econômicos do zagueiro. O Vitória alega que tem direito a 10% do valor por conta da “taxa de vitrine”.

Novo destino de Halter, o Dynamo tem apenas dois títulos da Major League Soccer (MLS), a liga profissional dos Estados Unidos. A franquia do Texas conquistou a competição em 2006 e 2007.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.