Lodi desembarca em MG e cita Sampaoli como diferencial para assinar com o Atlético

O lateral-esquerdo Renan Lodi já está em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato de cinco temporadas com o Atlético. O atleta desembarcou no aeroporto de Confins, na região metropolitana da capital mineira, pouco depois das 7h, e seguiu direto para a Cidade do Galo.

O local estava repleto de jornalistas aguardando a chegada do jogador. Em suas primeiras palavras, o ala aproveitou para ressaltar que tinha outras propostas, contudo, acreditou no projeto alvinegro.

“Primeiro foi pelo projeto que o Galo apresentou, não só pra mim, mas também para a minha família. Foi uma decisão difícil, pois tinham outras propostas de fora, como foi apresentado, quem foi lá em casa me visitar, eu não poderia negar”, salientou.

A reportagem do Jogada10 apurou que o tempo de contrato foi um diferencial para Renan Lodi assinar com o Atlético. Todavia, o atleta garantiu que a presença de Jorge Sampaoli, que também participou da reunião, foi um diferencial.

“Eu tive uma conversa com o treinador na reunião que tive em casa, ele foi um dos pilares para eu poder aceitar o objetivo de estar aqui no Galo”, acrescentou.

Segurança jurídica para Lodi e Atlético

Lodi estava livre no mercado. Ele deixou o Al-Hilal de maneira litigiosa, em setembro de 2025. No clube saudita, ele tinha contrato de três anos e meio; contudo, fora dos planos, pediu para deixar a agremiação após não ter oportunidades. Ele garante que os advogados deram tranquilidade para a saída.

“Eu estou tranquilo quanto a isso, meus advogados sabem da importância do processo, minha preocupação é treinar e jogar”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook