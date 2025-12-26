Pisa x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2025/26. Pisa e Juventus se enfrentam neste sábado (27), às 16h45 (de Brasília), na Arena Garibaldi, pela 17ª rodada da Serie A.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Clube espanhol ganha na loteria e brinca com sonho de contratar Vini Jr

Como chega o Pisa

O Pisa vive um momento complicado na Serie A e tem somente 11 pontos em 16 jogos até o momento. Assim, a equipe está na 19ª posição, a penúltima da tabela. No entanto, a diferença para o Parma, primeiro fora da zona de rebaixamento, é de apenas três pontos.

O time vem de um empate fora de casa por 2 a 2 com a Cagliari na rodada passada e vai tentar surpreender a Juve diante do apoio de seus torcedores.

Para o duelo deste sábado, o Pisa não poderá contar com Ebenezer Akinsanmiro, que está com a seleção da Nigéria na Copa Africana de Nações.

Como chega a Juventus

Por outro lado, a Juve chega em um bom momento na temporada. O time vem de vitória por 2 a 1 sobre a Roma na rodada passada e entrou na briga pela liderança do Campeonato Italiano. O time abriu a 17ª rodada na 5ª posição, com 29 pontos, somente quatro a menos que a líder Inter de Milão.

Contudo, o técnico Luciano Spalletti segue com alguns atletas no departamento médico do clube. Assim, Vlahovic, Cabal e Gatti, lesionados, desfalcam a Velha Senhora na partida fora de casa.

PISA X JUVENTUS

17ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sábado, 27/12/2025, às 16h45 (de Brasília).

Local: Arena Garibaldi, em Pisa.

PISA: Šemper; Bonfanti, Caracciolo, Canestrelli; Angori, Højholt, Aebischer, Piccinini, Touré; Tramoni, Nzola. Técnico: Alberto Gilardino.

JUVENTUS: Di Gregorio; Kelly, Bremer, Kalulu; Cambiaso, Thuram, Locatelli, McKennie; Yıldız, Conceição; Openda. Técnico: Luciano Spalletti.

Árbitro: Fabio Maresca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.