“Expectativas são as maiores possíveis”, diz novo reforço do Fluminense

Novo reforço do Fluminense, Jemmes está na área. Afinal, na noite de quinta-feira (25), o zaguiro, ex-Mirassol, desembarcou no Rio de Janeiro para passar por exemaes médicos e assinar com o Tricolor das Laranjeiras. A fera de 25 anos terá, portanto, a missão de substituir Thiago Silva, que deixou o clube para vestir a camisa do Porto, de Portugal.

Jemmes disse, então, que está muito animado para defender o novo clube.

“Muito feliz, as expectativas são as maiores possíveis. Não vejo a hora de fazer a estreia e estar diante da nossa torcida”, destacou o novo jogador do Fluminense.

Pelo beque, o Fluminense vai desembolsar cerca de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões na conversão atual). O Tricolor comprou 70% dos direitos do jogador, para um contrato será de cinco temporadas. O Flu quitará o débito com o Mirassol de forma parcelada e busca outros reforços para a defesa no mercado.

Em 2025, Jemmes disputou 37 dos 38 jogos do Mirassol no Brasileirão, todos como titular. Ele ficou fora apenas por suspensão e ajudou o time paulista a terminar na quarta colocação, garantindo vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

