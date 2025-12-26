Cruzeiro conta com dois importantes fatores na tentativa de contratar Gerson

O Cruzeiro segue com o objetivo de reforçar seu elenco e contratar mais atletas para ter um time ainda mais potente para as competições de 2025. Na luta por Gerson, ex-volante do Flamengo e atualmente no Zenit, da Rússia, o clube mineiro terá dois importantes apoios.

O empresário André Cury, que tem bom trânsito no meio do futebol, atua como intermediário na negociação. Assim, o objetivo da Raposa é que Cury consiga mudar o rumo da negociação, reduzindo valores e colocando o zagueiro Jonathan Jesus na composição das tratativas.

O Jogada10 apurou que o Zenit pediu 40 milhões de euros (R$ 260 milhões na cotação atual) para liberar Gerson ao Cruzeiro. Em entrevista recente, o proprietário da SAF celeste, Pedro Lourenço, salientou o desejo de contar com o volante, contudo, rechaçou a possibilidade de investir esse montante dizendo que a quantia está fora da realidade da Raposa. Contudo, com a entrada de Cury e uma possível composição com Jesus, que também interessa ao clube russo, o negócio pode avançar. Curiosamente, Gerson custou ao seu atual clube 25 milhões de euros há menos de seis meses.

Além de André Cury, o desejo de Gerson também pode ser um diferencial para o retorno ao Brasil. O atleta quer estar mais próximo dos olhares de Carlo Ancelotti, visando a Copa do Mundo, que será realizada em seis meses.

Assim, o Cruzeiro espera avançar pelo negócio nos próximos dias.

