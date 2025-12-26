ASSINE JÁ!
Jogada10

Cruzeiro conta com dois importantes fatores na tentativa de contratar Gerson

Cruzeiro conta com dois importantes fatores na tentativa de contratar Gerson
Cruzeiro conta com dois importantes fatores na tentativa de contratar Gerson -

O Cruzeiro segue com o objetivo de reforçar seu elenco e contratar mais atletas para ter um time ainda mais potente para as competições de 2025. Na luta por Gerson, ex-volante do Flamengo e atualmente no Zenit, da Rússia, o clube mineiro terá dois importantes apoios.

O empresário André Cury, que tem bom trânsito no meio do futebol, atua como intermediário na negociação. Assim, o objetivo da Raposa é que Cury consiga mudar o rumo da negociação, reduzindo valores e colocando o zagueiro Jonathan Jesus na composição das tratativas.

O Jogada10 apurou que o Zenit pediu 40 milhões de euros (R$ 260 milhões na cotação atual) para liberar Gerson ao Cruzeiro. Em entrevista recente, o proprietário da SAF celeste, Pedro Lourenço, salientou o desejo de contar com o volante, contudo, rechaçou a possibilidade de investir esse montante dizendo que a quantia está fora da realidade da Raposa. Contudo, com a entrada de Cury e uma possível composição com Jesus, que também interessa ao clube russo, o negócio pode avançar. Curiosamente, Gerson custou ao seu atual clube 25 milhões de euros há menos de seis meses.

Além de André Cury, o desejo de Gerson também pode ser um diferencial para o retorno ao Brasil. O atleta quer estar mais próximo dos olhares de Carlo Ancelotti, visando a Copa do Mundo, que será realizada em seis meses.

Assim, o Cruzeiro espera avançar pelo negócio nos próximos dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas