Atlético negocia a contratação de Fred, do Fenerbahçe

O Atlético está agressivo no mercado e depois de contratar Renan Lodi, deseja outro jogador com passagem pela Seleção Brasileira. Dessa forma, o nome da vez é o do volante Fred, do Fenerbahçe, da Turquia. O atleta está disposto a negociar com o Galo. A informação foi divulgada primeiro pelo Canal do Frossard.

O CSO Paulo Bracks é quem lidera as conversas com o estafe de Fred. O volante é mineiro, iniciou a carreira nas categorias de base do Atlético e já assistiu um jogo na Arena MRV, em junho do ano passado. Portanto, o jogador tem um carinho pelo clube, o que pode ajudar nas negociações.

No entanto, Fred tem contrato até o final de 2027. Além do vínculo longo, o volante também recebe um alto salário para os padrões brasileiros, dificultando consideravelmente a negociação. Apesar disso, o Atlético segue confiante.

Fred joga no Fenerbahçe desde 2023, quando foi comprado junto ao Manchester United, da Inglaterra. O jogador custou 10 milhões de euros (R$ 53 milhões), mais 5 milhões (R$ 26,7 milhões) por metas de desempenho. O volante defendeu o Brasil na última Copa do Mundo, no Catar.

