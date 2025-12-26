Temporada consagra o Flamengo e Filipe Luís

O ano de 2025 consagrou o Flamengo como o grande time do país na temporada. Campeão carioca, brasileiro e sul-americano, Filipe Luís também se firmou como um dos principais treinadores do Brasil. Ele teve um trabalho sereno e muito consistente. A torcida chegou a sonhar com o Intercontinental de Clubes, diante do Paris Saint-Germain, mas a conquista escorreu entre os dedos na disputa de pênaltis, após empate de 1 a 1 no tempo normal, que se manteve na prorrogação.

Se o Flamengo brilhou, o mesmo não se poder dizer do Palmeiras, o outro superpoderoso do futebol nacional. A equipe de Abel Ferreira passou em branco na temporada e sofreu derrotas pesadas. Perdeu a final do Paulista para o Corinthians e caiu para o mesmo rival na Copa do Brasil. O Verde ainda ficou com o vice da Libertadores ao fracassar na decisão contra o Rubro-Negro.

No Brasileiro, o Palmeiras assumiu a ponta já quase na reta final do campeonato, mas, surpreendentemente, não sustentou o fôlego e foi ultrapassado pelo Flamengo, que retomou a liderança e correu com tranquilidade para o título. Multicampeão no clube, Abel amargou um ano de mãos abanando, numa temporada de altíssimo investimento.

Timão e Mirassol também tiveram destaque

O Corinthians também merece destaque. Mesmo com toda a turbulência política e às voltas com dívidas gigantescas, conseguiu fechar 2025 com os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, com a consequente vaga na fase de grupos da Libertadores da América.

Outro “campeão” da temporada foi o Mirassol. Debutante na Série A do Brasileiro, o time de Rafael Guanaes entrou na competição para não cair, mas superou gigantes e encerrou o ano no G-4. A classificação à Libertadores foi um verdadeiro título, uma façanha daquelas que entram para a história do clube e do nosso futebol.

