Robinho cumpre pena no Natal e Réveillon pelo segundo ano

O ex-jogador Robinho passou o Natal e passará o Réveillon preso pelo segundo ano consecutivo. O ex-atleta cumpre pena de nove anos pelo crime de estupro coletivo cometido na Itália, em 2013.

Robinho preso em sua cobertura, em Santos, no dia 21 de março de 2024. A prisão do ex-atleta de 41 anos só foi possível após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O jogador cumprirá a sentença da qual foi condenado pela Justiça italiana.

Robinho foi, assim, transferido da P2 de Tremembé, em São Paulo, local conhecido como “Presídio dos Famosos”, para o Centro de Ressocialização de Limeira (SP). O jogador, aliás, recebeu autorização judicial para visitar o pai.

O ex-atleta, afinal, ainda terá de cumprir um longo período no regime fechado. Para chegar ao semiaberto, será necessário, pelo menos, um ano. A medida permite sair para trabalhar e estudar durante o dia e retornar ao presídio à noite.

