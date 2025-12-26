ASSINE JÁ!
Freitas comunica ao Botafogo desejo de ser vendido ao Palmeiras

BUENOS AIRES, ARGENTINA - NOVEMBER 30: Marlon Freitas of Botafogo celebrates with the trophy after winning the tournament following the Copa CONMEBOL Libertadores 2024 Final between Atletico Mineiro and Botafogo at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on November 30, 2024 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
A passagem do volante Marlon Freitas pelo Botafogo está próxima do ponto final. Afinal, na manhã desta sexta-feira (26), o camisa 17 comunicou a John Textor, controlador da SAF alvinegra, o desejo de interromper sua trajetória no Mais Tradicional para reforçar o Palmeiras. Desse modo, ele pediu ao Godfather a liberação para seguir outro rumo na carreira. A informação é do site “ge”.

Na conversa, Freitas argumentou que a proposta dos paulistas era boa e lembrou que poderia sair de graça se ficasse esta temporada no Mais Tradicional. O volante tem contrato até dezembro de 2026 e poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho. A ideia inicial do capitão era permanecer, mas a oferta do Palmeiras, alta para um atleta de 30 anos, o seduziu.

Palmeiras e Botafogo, agora, trocam minutas para a transferência. O Glorioso receberá 6 milhões de dólares (R$ 33,2 milhões na cotação atual). O jogador, por sua vez, assinará contrato de três anos com o Verde.

Apesar de o clube carioca arrecadar com a saída de um nome que chegou de graça, a saída de Freitas para o Palmeiras foi um golpe duríssimo no botafoguismo. Nas redes sociais, boa parte da torcida “condenou” o gesto do volante e passou a questionar sua idolatria.

Identificado com a Estrela Solitária, Freitas foi um estandarte nas conquistas da Libertadores e Brasileirão de 2024, campanhas, aliás, que tiveram o Palmeiras como um dos principais antagonistas do Botafogo. No início do ano, o jogador teve o rosto colocado na bandeira dos maiores ídolos do clube, como Garrincha, Nilton Santos e Quarentinha.

