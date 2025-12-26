Freitas comunica ao Botafogo desejo de ser vendido ao Palmeiras

Palmeiras e Botafogo, agora, trocam minutas para a transferência. O Glorioso receberá 6 milhões de dólares (R$ 33,2 milhões na cotação atual). O jogador, por sua vez, assinará contrato de três anos com o Verde.

Apesar de o clube carioca arrecadar com a saída de um nome que chegou de graça, a saída de Freitas para o Palmeiras foi um golpe duríssimo no botafoguismo. Nas redes sociais, boa parte da torcida “condenou” o gesto do volante e passou a questionar sua idolatria.

Identificado com a Estrela Solitária, Freitas foi um estandarte nas conquistas da Libertadores e Brasileirão de 2024, campanhas, aliás, que tiveram o Palmeiras como um dos principais antagonistas do Botafogo. No início do ano, o jogador teve o rosto colocado na bandeira dos maiores ídolos do clube, como Garrincha, Nilton Santos e Quarentinha.

