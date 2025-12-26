Ex-zagueiro de Vasco, Atlético e Cruzeiro morre em Belo Horizonte

O ex-zagueiro Benito Fantoni morreu nesta sexta-feira (26), em Belo Horizonte. Ele tinha 94 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Benito começou a carreira no Vasco da Gama. Depois de algum tempo, transferiu-se para o Atlético, onde jogou de 1956 a 1959. Com a camisa do Galo, conquistou dois Campeonatos Mineiros (1956 e 1958) e um vice-campeonato, entre outros títulos.

Contudo, saiu do Atlético direto para o Cruzeiro, no fim da temporada de 1959. Com a Raposa, conquistou o Mineiro de 1960. Ele se aposentou em 1965. Trabalhou ainda com o futebol como auxiliar técnico nas categorias de base de Atlético e Cruzeiro.

Benito Fantoni vinha de uma família muito ligada ao futebol. Ele era filho de Ninão, maior artilheiro de uma edição do Campeonato Mineiro, e sobrinho de Niginho, maior artilheiro da história do clássico mineiro, além de Orlando Fantoni.

Benito é avô da jornalista esportiva Yara Fantoni, atualmente colunista do Uol.

Velório e enterro

O ex-jogador será velado neste sábado (27), no Cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte, das 8h às 11h (de Brasília). O enterro será logo depois.

