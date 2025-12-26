Fluminense empresta zagueiro ao Mirassol

O Fluminense cedeu o zagueiro Kayky Almeida, ao Mirassol, por empréstimo até o final do ano. A transferência faz parte do acordo envolvendo o também zagueiro Jemmes, comprado pelo Tricolor por 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões). O jogador inclusive chegou ao Rio nesta sexta-feira para realizar exames e assinar contrato.

A informação foi publicada primeiro pelo “ge”. Kayky Almeida tem 20 anos e é cria do Fluminense. O zagueiro também jogou no Watford, da Inglaterra e neste ano defendeu o Remo. Na reta final da campanha do acesso para a Série A, o jogador foi titular e se destacou.

Kayly Almeida se apresenta ao Mirassol neste sábado, para realizar exames médicos. O Mirassol estreia no Campeonato Paulista no dia 11 de janeiro. Assim como o Fluminense, a equipe do interior também disputará o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores.

