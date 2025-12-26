Boca Juniors é convidado pelo Napoli para amistoso festivo

Clubes que tem em comum a idolatria por Diego Armando Maradona, Boca Juniors e Napoli podem ter um encontro de cunho especial no ano de 2026. Ao menos, no que depender de informação difundida pelo portal argentino ‘TyC Sports’.

O planejamento da representação italiana é de promover uma grande reforma no estádio que leva, justamente, o nome de um dos maiores jogadores da história que defendeu, de maneira destacada, as duas camisas. Em Nápoles, foram 259 jogos, 116 gols, 76 assistências e quatro taças entre Copa, Supercopa da Itália, Campeonato Italiano e Liga Europa. Já pela equipe de La Boca, são 71 compromissos com 35 gols e o troféu do Metropolitano, no ano de 1981.

O projeto de reforma da casa do Napoli inclui a construção de um anel inteiro de arquibancada, elevando a capacidade atual em dez mil espectadores. A ideia é de tornar o palco mais atrativo na candidatura da Itália para receber a Euro em 2032.

Apesar da chance de maior visibilidade em um duelo contra o Napoli, um ponto traz preocupação aos responsáveis pelo planejamento da temporada 2026 no Boca: o calendário.

Em razão da disputa da Copa do Mundo, entre os dias 11 de junho e 19 de julho, os torneios oficiais em solo argentino serão paralisados. Ou seja, algo que vai “espremer” as demais datas disponíveis para comportar todos os compromissos. Foi por esse motivo, aliás, que o clube portenho recusou a oferta de um empresário que buscou a promoção de um amistoso em Miami, nos Estados Unidos. Até o momento, não se sabe qual seria possível oponente do Xeneize.



