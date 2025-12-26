Internacional deseja fechar com Fabinho Soldado ainda nesta sexta-feira

O Internacional concentra seus esforços para conseguir um desfecho positivo nas tratativas com Fabinho Soldado para assumir o cargo de diretor executivo. Isso porque, o Colorado estabeleceu que, esta sexta-feira (26), como prazo ideal para sacramentar o negócio com o dirigente. Uma situação favorável para alcançar um acordo é que o profissional está livre no mercado desde o último domingo (21).

Na oportunidade, o Corinthians, último clube que ele trabalhou confirmou a conquista da Copa do Brasil. Fabinho, todo o departamento de futebol e outros funcionários do clube paulista estavam focados nesta decisão de campeonato. Por isso, a sua continuidade era uma incógnita, dias depois, o Timão anunciou a saída do diretor. A propósito, o ex-jogador sempre foi a prioridade do Inter para o cargo de executivo.

Prova disso é que o clube gaúcho até o momento tem tratativas em andamento somente com Fabinho Soldado. Inclusive, o Colorado não deve abrir conversas com outro profissional com experiência na função. Com isso, o mais provável é que o Internacional dê uma promoção a Felipe Dallegrave, que ocupa a função de diretor de futebol para as áreas de Gestão e Jurídica.

Tal possibilidade ganha força apenas se não houver um acerto com o dirigente, que recentemente deixou o Corinthians. O ex-jogador que atualmente acumula experiência como diretor executivo já teve reuniões com o presidente do Inter, Alessandro Barcellos. No entanto, as artes ainda não alcançaram um acordo. Afinal, o cenário em questão indicava uma diferença no valor pedido por Fabinho e a proposta do clube gaúcho.

Período de transferências no Internacional

Mesmo assim, internamente a expectativa é de otimismo no Internacional em atingir um desfecho positivo com o dirigente. A compreensão do Colorado é que seja necessário definir esta pendência até no máximo o fim desta atual semana. Até porque preencher esta lacuna na função de diretor executivo é essencial para estruturar o departamento de futebol.

Além disso, é essencial também para dar prosseguimento as negociações para a chegada de reforços e a saída de jogadores que integram o elenco. Entre as contratações o Inter prioriza um centroavante e volantes. Para a posição no centro do ataque, Pedro Raul é o candidato favorito e outra pretensão do clube é tentar convencer o meio-campista Fernando Reges a retornar ao futebol.

O clube gaúcho também monitora o experiente Luiz Gustavo, que defende o Internacional. A propósito, o Colorado também pretende buscar peças de substituição em caso de vendas de alguns de seus jogadores. Alguns exemplos que se encaixam neste contexto são o zagueiro Vitão, o volante Kuis Otávio e o promissor centroavante Ricardo Mathias. Isso porque o trio está em tratativas com estágios avançados para deixarem o Internacional.

