Grêmio e Tetê alcançam acordo, mas aguardam resposta do Panathinaikos

O meio-campista Tetê concordou com os detalhes da oferta para voltar a vestir a camisa do Grêmio, clube que o revelou. Apesar disso, ainda há uma pendência para sacramentar o negócio: convencer o Panathinaikos, dono dos direitos econômicos do jogador. Até porque a intenção do Imortal é enviar uma proposta, em um primeiro momento, de empréstimo de um ano, e pagamento de 1,5 milhão de euros (quase R$ 10 milhões na cotação atual).

Além de propor a inclusão de uma cláusula de compra ao fim do vínculo com o passe fixado em 4 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões na cotação atual). Entretanto, a informação vinda da Grécia é que um acordo com o clube europeu pode não ser tão fácil. Afinal, o desejo seria permitir a liberação imediata de Tetê somente caso recebesse uma investida em definitivo.

A propósito, a pedida do Panathinaikos para ceder o jogador giraria em torno de 5 milhões de euros (próximo a R$ 32 milhões na cotação atual). A postura do clube grego se explica pelo fato de ainda ter um contrato longevo com o meio-campista: até junho de 2028.

Grêmio pode ter importante aliado nas tratativas

Mesmo que o clube europeu não facilite um desfecho positivo nas tratativas, o Tricolor gaúcho conta com o auxílio do representante do jogador, Pablo Bueno. Antes um algoz do clube gaúcho em gestões anteriores devido ao histórico de polêmicas com relação a desacordo envolvendo outros clientes, o cenário atual se mostra distinto.

Afinal, o agente já deu indícios que pretende colaborar com a nova administração, que recentemente assumiu o Grêmio, liderada pelo presidente Odorico Roman. Deste modo, caso seja necessário para destravar as conversas entre os clubes, não se descarta que o agente viaje para a Grécia.

