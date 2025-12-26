Mercado da bola: veja as novidades desta sexta-feira (26)

Após o Natal, os clubes brasileiros seguem se movimentando em busca de reforços para a temporada de 2026. No Botafogo, o capitão Marlon Freitas externou sua vontade de defender o Palmeiras, enquanto o Atlético deseja repatriar o volante Fred. Veja alguns dos destaques do mercado da bola nesta sexta-feira (26).

Marlon Freitas deseja sair do Botafogo

A passagem do volante Marlon Freitas pelo Botafogo está próxima do ponto final. Afinal, na manhã desta sexta-feira (26), o camisa 17 comunicou a John Textor, controlador da SAF alvinegra, o desejo de interromper sua trajetória no clube para reforçar o Palmeiras. Desse modo, ele pediu ao Godfather a liberação para seguir outro rumo na carreira.

Renan Lodi desembarca em Minas Gerais

O lateral-esquerdo Renan Lodi já está em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato de cinco temporadas com o Atlético. O atleta desembarcou no aeroporto de Confins, na região metropolitana da capital mineira, pouco depois das 7h, e seguiu direto para a Cidade do Galo.

Atlético quer volante Fred

Depois de contratar Renan Lodi, o Atlético deseja outro jogador com passagem pela Seleção Brasileira. Dessa forma, o nome da vez é o do volante Fred, do Fenerbahçe, da Turquia. O atleta está disposto a negociar com o Galo.

Cruzeiro tem trunfos para ter Gerson

O Cruzeiro segue com o objetivo de reforçar seu elenco e contratar mais atletas para ter um time ainda mais potente para as competições de 2025. Na luta por Gerson, ex-volante do Flamengo e atualmente no Zenit, da Rússia, o clube mineiro terá dois importantes apoios.

O empresário André Cury, que tem bom trânsito no meio do futebol, atua como intermediário na negociação. Assim, o objetivo da Raposa é que Cury consiga mudar o rumo da negociação, reduzindo valores e colocando o zagueiro Jonathan Jesus na composição das tratativas.

Inter que fechar com Soldado

O Internacional concentra seus esforços para conseguir um desfecho positivo nas tratativas com Fabinho Soldado para assumir o cargo de diretor executivo. Isso porque o Colorado estabeleceu que esta sexta-feira (26) como prazo ideal para sacramentar o negócio com o dirigente. Uma situação favorável para alcançar um acordo é que o profissional está livre no mercado desde o último domingo.

Grêmio se acerta com Tetê

O meio-campista Tetê concordou com os detalhes da oferta para voltar a vestir a camisa do Grêmio, clube que o revelou. Apesar disso, ainda há uma pendência para sacramentar o negócio: convencer o Panathinaikos, dono dos direitos econômicos do jogador. Até porque a intenção do Imortal é enviar uma proposta, em um primeiro momento, de empréstimo de um ano, e pagamento de 1,5 milhão de euros (quase R$ 10 milhões na cotação atual).

