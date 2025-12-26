Filipe Luís pede salário do patamar de Abel Ferreira para renovar com o Flamengo

O técnico Filipe Luís comunicou ao Flamengo suas exigências para avançar nas tratativas pela renovação contratual. Assim, o comandante demonstrou o desejo em receber uma remuneração no mesmo patamar de Abel Ferreira, do Palmeiras. Caso concorde com a pedida do comandante, o Rubro-Negro teria um custo mensal de R$ 2,5 milhões por mês com o profissional e sua comissão técnica.

Inclusive, a mudança representaria um aumento de quase dez vezes sobre o que Filipe Luís ganha atualmente. Pelo lado do treinador, ainda há uma solicitação para adicionar uma comissão do empresário. Isso porque há a sinalização para uma bonificação de 10% da negociação para Jorge Mendes, representante português do ex-lateral-esquerdo. A informação é do jornal “O Globo”.

De acordo com relatos, o time da Gávea se esforça para alcançar a pedida do técnico. Contudo, o presidente do Flamengo, Bap, já realizou ameaças de abandonar a negociação pelas partes não alcançarem um denominador comum. O vínculo de Filipe Luís continuará ativo até o dia 31 de dezembro de 2025. Ou seja, como o contrato expira na próxima semana, este intervalo será crucial para as partes tentarem alcançar um acordo.

Dificuldades na negociação entre Flamengo e treinador

O principal impasse está nas questões financeiras atreladas não somente a salários, mas também premiações e cláusulas ainda em discussão. O representante do comandante tem grande influência no mercado europeu. Por isso, o Velho Continente é o seu grande objetivo, embora o técnico ainda precise obter licenças para poder trabalhar por lá.

Inclusive, na véspera da decisão da Copa Intercontinental, no dia 16 de dezembro, a diretoria do Flamengo apresentou uma oferta a Filipe Luís com um novo contrato válido até o final de 2027. Como nas últimas conversas houve uma redução da diferença dos valores, a expectativa é de que haja um desfecho positivo das tratativas nos próximos dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.